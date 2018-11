Vicenza – Torna a vivere il Circolo Ex Biancorossi, fondato nel 1966 da Emanuele Dalla Fontana, noto con il soprannome di Nello e come portiere del Lanerossi Vicenza, dal 1947 al 1951, inattivo da alcuni anni. L’associazione riuniva giocatori, allenatori e dirigenti biancorossi e anche giornalisti sportivi. Era arrivata a raggiungere il numero di 300 soci. Il progetto della rifondazione è del giornalista e scrittore Gianni Poggi ed ha ricevuto il sostegno e la collaborazione del LR Vicenza e del Club biancorosso Giancarlo Salvi.

La presentazione della iniziativa sarà fatta martedì 27 novembre, alle 19, allo stadio Menti, in Casa Vicenza, messa a disposizione dalla società, in un evento che avrà come ospiti molte figure storiche, a cominciare dai presidenti Giussy Farina e Pieraldo Dalle Carbonare. Saranno presenti anche giocatori e dirigenti di tutte le annate dal dopoguerra ad oggi, insieme con quelli della squadra di oggi che ha ereditato i colori e il nome di quella vissuta per 115 anni.

È stato necessario un lungo lavoro di ricerca per trovare e invitare gli atleti fin del passato più lontano: i “ragazzi” che hanno vinto due edizioni del Torneo di Viareggio, i calciatori della Nobile Provinciale che detiene il record di vent’anni consecutivi in Serie A (dal 1955 al 1975), i vicecampioni d’Italia del Real Vicenza di Paolo Rossi e G.B. Fabbri. E anche, protagonisti di epoche più recenti, i giocatori della squadra allenata da Francesco Guidolin vincitrice della Coppa Italia 1997 e quelli degli anni difficili del nuovo secolo. Ci sarà anche Nicola Zanini, l’ultimo allenatore della storia biancorossa, che ha guidato a una inutile salvezza il Vicenza pochi mesi fa.

L’obbiettivo del progetto di rifondazione del Circolo Ex Biancorossi è quello di riunire stabilmente in una associazione i testimoni della storia del Vicenza, per collegare la nuova società al passato glorioso del calcio vicentino e per ricordare e far conoscere figure importanti e oggi un po’ dimenticate. Importanti alcune iniziative che realizzerà il Circolo: una mostra di cimeli e memorabilia, che potrebbe essere la base per un futuro museo; una squadra «master» che parteciperà ai campionati di categoria; la collaborazione con la società di Renzo Rosso e il Centro coordinamento dei club per azioni di comunicazione e di fidelizzazione.

Dopo la presentazione del progetto sarà indetta una assemblea costitutiva del nuovo Circolo Ex Biancorossi a cui potranno partecipare, oltre ai soci del passato, i nuovi iscritti appartenenti a sei categorie legate alla vita del Vicenza: giocatori, allenatori, presidenti e dirigenti, personale di staff tecnico, giornalisti sportivi e sponsor. L’evento di presentazione, per limiti di capienza della sala, sarà riservato ai soli invitati e alla stampa.