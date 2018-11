Vicenza – Nuove nomine ai vertici dell’azienda sanitaria vicentina, formalizzate in questi giorni dal direttore generale dell’Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi. Sono quelle di Salvatore Barra, che è il nuovo direttore sanitario, e di Giampaolo Stopazzolo, chiamato a dirigere i servizi socio sanitari. Stopazzolo, già direttore del Distretto Ovest dell’Azienda Ulss 8 Berica, prende il posto di Barra che, a sua volta, sostituisce Simona Bellometti, divenuta direttore sanitario dell’Azienda zero.

“Barra e Stopazzolo – ha spiegato Pavesi – sono dei professionisti della sanità che garantiscono capacità, esperienza e competenza, caratteristiche fondamentali per governare le sfide di un’azienda efficiente come la nostra, il cui obiettivo principale è quello di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini. A loro i miei migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento a Simona Bellometti per l’ottimo lavoro che ha svolto in Ulss 8 Berica”.

Salvatore Barra, classe 1960, dopo la maturità classica si laurea in Medicina e chirurgia all’università di Cagliari, e in Farmacia a Urbino. Specializzato in otorinolaringoiatria e igiene e medicina preventiva, prima di approdare a Vicenza è stato direttore sanitario delle ex aziende Ulss 12 Veneziana e Ulss 17 di Monselice. Nella sua carriera è stato autore di oltre sessanta pubblicazioni scientifiche a stampa, in riviste italiane e internazionali, in tema di epidemiologia e sanità pubblica, igiene e tecnica ospedaliera.

Giampaolo Stopazzolo, vicentino, si è laureato nel 1984 in Medicina e chirurgia all’università di Padova, specializzandosi nel capoluogo patavino in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e in igiene e medicina preventiva a Verona. Attualmente è responsabile per la Regione del Veneto della sorveglianza sanitaria della popolazione esposta ai Pfas e assunti negli anni attraverso l’acqua potabile. In carriera ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario delle ex Aziende Ulss 5 Ovest Vicentino-Arzignano e Ulss 4 Alto Vicentino-Thiene.