Maltempo, il Lane solidale con l’Altopiano di Asiago

Vicenza – Il Lanerossi Vicenza scende in campo per regalare un sorriso alle popolazioni dell’Altopiano di Asiago, duramente colpite dall’ondata di maltempo che ha imperversato sul nostro territorio nei giorni scorsi. Lo fa con una serie di iniziative che, naturalmente, riguardano il terreno di gioco, ma che possono certamente costituire un’importante testimonianza di vicinanza ad “un territorio – si legge infatti in una nota della società calcistica – molto importante della nostra provincia, al quale siamo legati da un affetto profondo essendo sede del nostro ritiro estivo e luogo dal quale provengono molti tifosi biancorossi”.

In occasione della gara contro la Sambenedettese, in programma domenica 11 novembre, alle 14.30 allo stadio Menti, considerando che c’è un provvedimento che vieta per questa gara la vendita dei tagliandi di Curva Nord ai residenti nella regione Marche e in provincia di Teramo, il settore viene a tutti i residenti nei comuni dell’Altopiano di Asiago, che potranno acquistare direttamente al Menti i tagliandi alla tariffa agevolata di tre euro per l’intero e un euro per il ridotto (donne, under 16 e over 60).

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Società vicentina trasporti (Svt), per favorire l’afflusso dei tifosi più giovani o non in possesso di un mezzo di trasporto, verranno attivati tre autobus dedicati all’Altopiano, che effettueranno il servizio di andata e ritorno al prezzo totale di due euro. Gli autobus partiranno alle 11.30 di domenica da Asiago, Gallio e Canove con destinazione Menti, mentre la corsa di ritorno è prevista alle 17.30. L’acquisto dei biglietti dell’autobus sarà disponibile da venerdì 9, presso le seguenti rivendite Svt: