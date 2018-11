Vicenza e provincia in breve

Vicenza, domenica c’è la StraVicenza –

Come già riportato nei giorni scorsi, in un’altra pagina del giornale, domenica 2 dicembre, alle 9.30, da piazza dei Signori partirà la quinta edizione della Mezza maratona di Vicenza, con la nuova denominazione di “StrAVicenza 21km – Half Marathon – Trofeo Cemes”. Tutte le info, comprese le strade chiuse al traffico, a questa pagina.

Modifiche alla viabilità per il mercatino di Natale a Santa Bertilla

Per consentire lo svolgimento del mercatino di Natale a Santa Bertilla – Merry Christmas, dalle 8 di domani, sabato primo dicembre, alle 24 di domenica 2 dicembre, via Legione Antonini rimarrà chiusa al transito nel tratto compreso tra via Battaglione Val Leogra/viale Divisione Julia e via Battaglione Framarin. È prevista anche la chiusura di via Zanardelli, tra via Legione Antonini e via Periz. Saranno indicate sul posto le direzioni obbligatorie. I residenti in zona potranno sempre raggiungere le loro abitazioni. Le linee degli autobus Svt verranno modificate. Per conoscere le variazioni si può cliccare qui.

Vino, moda, informazione e disinformazione alla biblioteca La Vigna

Alle 15 di martedì 4 dicembre la biblioteca “La Vigna” ospiterà la tornata di chiusura del 69esimo Anno accademico dell’Accademia Italiana della vite e del vino che ha sede proprio a Vicenza presso la stessa biblioteca. Verrà trattato il tema Vino, moda, informazione, disinformazione, un colloquio sulla informazione e sulla realtà della vite, del vino e dei derivati in Italia. Dopo i saluti iniziali di Remo Pedon, presidente della Biblioteca La Vigna, introdurrà la conferenza il presidente dell’Accademia, Antonio Calò. Seguiranno gli interventi di Isabella di Collalto (La tradizione non è moda), Sandro Boscaini (Il consolidamento di un mito), Gianola Nonino (Un alambicco di vecchia novità) e Domenico Scimone (Da Garibaldi al nuovo vino). L’incontro sarà coordinato da Sergio Tazzer.

Domani si apre il Natale ad Arzignano 2018

Domani, sabato primo dicembre iniziano ufficialmente le attività e gli eventi di “Natale ad Arzignano 2018”. L’appuntamento è per le 16, in piazza Libertà, con l’esibizione della Dama di Natale. “L’incanto del canto sospeso da terra con una scenografia imponente. Una grandissima gonna dal diametro di sei metri si gonfia diventando un grande pallone illuminato”. Più tardi, alle 17, è in programma l’accensione dell’albero di Natale.