Vicenza e provincia in breve

Continua la solidarietà verso i territori colpiti dal maltempo –

Non passa giorno che nuove aziende, oltre ai privati cittadini, si aggiungano alla gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre. Altri diecimila euro sono arrivati dalla Somec Spa di San Vendemiano, azienda specializzata nella realizzazione di progetti chiavi in mano nell’ambito civile e navale, il cui Presidente Oscar Marchetto ha consegnato l’assegno direttamente nelle mani del Presidente del Veneto Luca Zaia. “Ho ringraziato personalmente Marchetto – ha detto Zaia –. La decisione della Somec è un’altra conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, della grande sensibilità e solidarietà che sta mettendo in campo il Veneto”.

Condannato e arrestato per reati contro il patrimonio

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio del 22 novembre 2018, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di un 29enne di Schio, Luca Marin, che è stato riconosciuto colpevole di vari reati contro il patrimonio e condannato ad espiare la pena di un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.