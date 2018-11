Vicenza e provincia in breve

Vicenza, il servizio comunale “Consegna atti” lascia via Torino –

Nell’ambito del piano di trasloco degli uffici comunali di Vicenza dal Front Office di viale Torino, annunciato nei giorni scorsi, il servizio “Consegna atti” rientra fin dai prossimi giorni a Palazzo Trissino. Noto anche come “Casa comunale” in quanto si occupa di custodire e consegnare al cittadino atti giudiziari e amministrativi che non sono stati notificati a domicilio per l’assenza dell’interessato, il servizio traslocherà da viale Torino venerdì 30 novembre. Quel giorno l’attività sarà quindi sospesa, per riprendere lunedì 3 dicembre al piano terra di Palazzo Trissino, in corso Palladio 98, con i consueti orari, ovvero da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16.30 alle 18.

Maggiori informazioni sul servizio su questa pagina.

Vicenza, lavori stanotte sull’acquedotto in viale Margherita

Si concludono questa notte i lavori di sostituzione delle condotte di acquedotto e gas che Viacqua sta realizzando in viale Margherita, a Vicenza. Per limitare i disagi, l’intervento è stato programmato in tre stralci tutti realizzati in orario notturno. Le prime due fasi si sono svolte tra lunedì e martedì e tra giovedì e venerdì. Questa notte verrà realizzato l’ultimo stralcio che chiuderà l’intervento, necessario per collegare le nuove tubazioni a quelle esistenti sul ponte. Per consentire i lavori e garantire le massime condizioni di sicurezza, la viabilità viene modificata con la chiusura di una carreggiata.

Bassano, attivo il portale del contribuente per Imu e Tasi

Il Comune di Bassano del Grappa segnala che è attivo il portale del contribuente che consente l’accesso diretto alla propria posizione tributaria negli archivi comunali di Imu e Tasi. Sono visibili sia i dati degli immobili dichiarati, sia i dati dei pagamenti effettuati. E’ possibile, senza dover inserire manualmente i dati degli immobili posseduti e i propri dati anagrafici, stampare direttamente il modello F24 per il pagamento delle due rate o della rata unica dell’imposta dell’anno in corso. L’accesso alla propria posizione potrà avvenire, con le credenziali Spid, su “Entra con Spid” collegandosi dalla pagina internet del comune dedicata.

Divieto di vendere bottiglie e lattine per Vicenza-Sud Tirol

In occasione della partita di calcio LR Vicenza-Sud Tirol, in programma domenica 25 novembre alle 14.30, il Comune di Vicenza, su richiesta della questura, competente per l’ordine pubblico, ha disposto un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti a partire dalle 12.30 fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.