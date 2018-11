Vicenza e provincia in breve

Imu, Tasi e Tari. Schio dà le indicazioni per non sbagliare –

Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il pagamento del saldo Iuc (Imposta unica comunale) che comprende Imu, Tasi e Tari. Il Comune di Schio ricorda che il Servizio tributi è a disposizione dal 19 novembre al 17 dicembre per dare informazioni e indicazioni al riguardo. Ci si può rivolgere allo sportello Quicittadino, in Piazza Statuto, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30, e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, senza appuntamento, oppure presso il Servizio tributi, in Via Pasini 45, al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, su appuntamento, al quale ci si può prenotare on line sul sito www.comune.schio.vi.it. Eventualmente lo si può fare anche chiamando i numeri 0445-691469 (dalle 9.30 alle 12.30) e 0445-691212, o direttamente allo sportello Quicittadino.

Festa dell’Albero, l’assessore Cicero alla scuola Da Feltre

Ritorna la Festa dell’Albero, Giornata nazionale di Legambiente per celebrare l’importanza delle piante, mai così significativa come quest’anno, a poche settimane dalla strage di boschi compiuta dal maltempo. L’iniziativa che si ripete ogni anno anche a Vicenza, oggi ha trovato casa, in città, alla scuola primaria Vittorino Da Feltre ,dove per tutta la mattinata i volontari di Legambiente e di Arciragazzi hanno proposto agli alunni giochi e laboratori sull’importanza degli alberi in un mondo sempre più soggetto agli effetti dei cambiamenti climatici. Alla manifestazione ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Vicenza, l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, che ha avuto il compito di piantare nel giardino della scuola due alberi. La Festa dell’Albero oggi è stata celebrata anche al bosco periurbano di Carpaneda, dove il circolo di Legambiente di Creazzo ha organizzato una passeggiata ecologica per cinque classi delle scuole primarie con la guida di esperti forestali.