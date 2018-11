Vicenza e provincia in breve

Maltempo, c’è ancora rischio di frane nel bellunese –

Anche per le giornate di oggi e di domani, sabato 17 e domenica 18 novembre, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno. Nonostante le previsione meteo indichino assenza di precipitazioni per i prossimi giorni, rimane infatti di fenomeni franosi. Oggetto di monitoraggio sono in particolare le frane del Tessina, a Chies d’Alpago, e della Busa del Cristo, a Perarolo di Cadore. Per quest’ultima si mantiene localmente l’allerta rossa.

I Lego donati ai piccoli pazienti dell’ospedale di Vicenza

Questa mattina l’associazione no profit NordestBrick, in collaborazione con “Il mattoncino colorato”, il Comune di Marano e la Pro Marano, ha donato dieci box Lego ai reparti di Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia pediatrica e Pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Grazie a questa iniziativa, ai pazienti più piccoli ricoverati nel nosocomio vicentino sarà data la possibilità di utilizzare i noti mattoncini ludici sia per scopi ricreativi, sia per scopi riabilitativi. Erano presenti il presidente di NordestBrick, Paolo Maculan, il sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato, il direttore medico, Romina Cazzaro, il direttore dell’unità di Chirurgia maxillo facciale, Ugo Baciliero, il direttore dell’unità di Pediatria, Massimo Bellettato.