Vicenza e provincia in breve

Bassano, lavori al parcheggio Le Piazze –

Nell’ambito del piano integrato della sosta, frutto di una collaborazione tra il Comune di Bassano e la Sis e realizzato a partire dal 2017, si prosegue con le attività di armonizzazione tecnologica dei sistema di gestione dei parcheggi in città. Nei prossimi giorni, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 novembre, gli interventi interesseranno il parcheggio Le Piazze, dove non sono comunque previste interruzioni del servizio. Per ogni informazione o disagio dovesse verificarsi, sarà presente sul posto personale incaricato dalla Sis, dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Per eventuali necessità chiamare il numero 0424-220673 o scrivere una mail a sosta@sisbassano.it.

Thiene ospita l’assemblea provinciale di Fidas Vicenza

Assemblea provinciale di Fidas Vicenza, domenica 18 novembre, a partire dalle 9, al Teatro Comunale di Thiene. Saranno presenti il presidente provinciale Fidas Vicenza, Mariano Morbin, la presidenza ed i coordinatori dei settori giovani, propaganda e scuola della provincia di Vicenza. Nel corso della mattinata verrà eletto il nuovo coordinatore provinciale dei giovani Fidas e verranno illustrate le iniziative per il 60esimo associativo che avrà luogo il prossimo anno. Infine, verrà ufficializzata la nascita del nuovo Gruppo donatori di sangue Val Liona.

Ad Arzignano i campioni di tiro con l’arco

Grande sport ad Arzignano sabato 17 e domenica 18 novembre, quando arcieri provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo di campione interregionale. Tra di essi vanno ricordati l’olimpionica Guendalina Sartori e l’azzurro Michele Calderato. Si tratta della gara di tiro con l’arco Trofeo il Grifo, diciannovesima edizione, e del primo Indoor Giovanile Città di Arzignano organizzato dalla società sportiva Asd Arcieri Arzignano con il patrocinio del comune, di Fitarco (Federazione italiana tiro con l’arco) e Coni. Il torneo si svolgerà al Palatezze in via Mameli e sarà aperto a tutte le classi e divisioni: olimpico, compound, arco nudo. Si inizierà sabato 17, alle 15.30, con il primo turno di tiro, per riprendere poi domenica, alle 9, con il secondo turno. Alle q4 toccherà al turno giovanile, con tutte le classi. Seguiranno le premiazioni.