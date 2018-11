Vicenza e provincia in breve

I cioccolatini della ricerca domani a Thiene –

Per il terzo anno Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, sarà presente a Thiene, in piazza Chilesotti, per la giornata nazionale “I cioccolatini della ricerca”. Con una donazione minima di 10 euro le volontarie consegneranno una confezione da 200 grammi di cioccolato fondente, alimento che grazie ai polifenoli contenuti può portare benefici anche in materia di prevenzione alla malattia, e una guida con preziose informazioni su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Il banchetto sarà operativo 8 alle 18 di sabato 10 novembre, in Piazza Chilesotti (in caso di maltempo in galleria Garibaldi) e, salvo esaurimento scorte, anche domenica, negli stessi orari.

Vicenza, in centro torna “Non ho l’età”

Come ogni seconda domenica del mese, l’11 novembre, dalle 8 alle 17, torna nelle piazze e nelle vie del centro storico di Vicenza “Non ho l’età – Mercato dell’antiquariato, collezionismo & vintage”, organizzato dall’associazione Non ho l’età, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del comune. Inoltre, nel tratto nord di corso Fogazzaro, verso la chiesa dei Carmini, sarà allestito un punto ristoro con roulottine food che proporranno prodotti tipici. Non mancheranno iniziative dedicate ai bambini: in piazza delle Erbe ci sarà infatti un laboratorio creativo, per bambini da 5 anni in su, dedicato alla tradizione dell’estate di San Martino, a cura dell’insegnante e storica dell’arte Arianna Giaretta. Il laboratorio sarà attivo dalle 15.30 alle 18, con turni da 45 minuti (15.30, 16.15, 17). L’ingresso è libero ed è necessaria la presenza di un adulto.

Ospedaletto ricorda i caduti in guerra

Alle 10 di domenica 11 novembre, al Parco della Pace (capolinea autobus numero 5), a Vicenza, si formerà un corteo che, accompagnato da autorità e rappresentanze delle associazioni combattentistiche con labari, bandiere e con la fanfara in testa, raggiungerà la chiesa parrocchiale di Ospedaletto. Lì, alle 10.30 sarà celebrata la messa accompagnata dal coro Cam di Ospedaletto. Seguiranno la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e i saluti delle autorità.

“Camera a ore”, domani, al Teatro Ca’ Balbi

Si intitola “Camera a ore”, la commedia di Elisabetta Squarcina, con traduzione e libero adattamento di Narciso Gusso, e per la regia di Narciso Gussola, che il gruppo teatrale Caorlotto, di Caorle, porterà sul palco del Teatro Ca’ Balbi, di via M. da Montegallo, a Vicenza, domani, sabato 10 novembre, con inizio alle 21. Per info e prenotazione dei biglietti (in vendita a 8 euro, gli interi, e a 4 euro i ridotti) si può contattare il numero 0444 912799, o visitare il sito www.teatrocabalbi.com.