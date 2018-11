Vicenza e provincia in breve

Un protocollo d’intesa tra il Comune e il Castello di Thiene –

Il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto, ha siglato con la proprietà del Castello di Thiene, un protocollo d’intesa volto a favorire la valorizzazione del castello e il rilancio della promozione turistica del thienese. L’accordo è interessante anche sul piano generale della valorizzazione delle Ville Venete poiché sancisce la valenza storica del castello, ne certifica l’importanza e la valorizzazione anche attraverso lo sviluppo di iniziative di qualità che ne pongano in evidenza il ruolo di “straordinario esempio di villa pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale”. Il documento, inoltre, ha la peculiarità di definire l’alveo di collaborazione tra Comune e Castello nell’ambito delle iniziative che si svolgono durante l’anno.

Schio, parcheggio Summano chiuso per i lavori della palestra Campus

Da lunedì 12 novembre il parcheggio di via Summano non sarà più utilizzabile. In quella data infatti saranno consegnati all’impresa Itec di Villa del Conte (Padova) i lavori per la costruzione della nuova palestra, struttura che sarà a servizio degli istituti scolastici presenti in quell’area.

Schio, nuova rotatoria sulla strada Maranese

Avrà lo scopo di ridisegnare nel segno della sicurezza, la viabilità di accesso a Giavenale ed essere un dissuasore di velocità lungo la Strada Maranese. E’ la rotatoria che sarà realizzata alle porte di Schio. E’ stato infatti sottoscritto nei giorni scorsi l’accordo tra il Comune di Schio e la Provincia per la realizzazione dell’opera, per la quale entrambi gli enti concorrono con 275 mila euro.

La rotatoria interromperà l’incrocio a raso tra la Maranese e Via Proe, garantendo con il raggio ampliato del percorso, una migliore percorrenza e sicurezza della strada. I piccoli espropri che sono stati necessari per ottimizzare la soluzione tecnica scelta, non hanno creato contenziosi. La gara per l’affidamento dei lavori rotatoria sarà indetta entro il 2018 e il cantiere inizierà nel 2019.

Massimo Bubola a Lonigo con i canti della Grande Guerra

Serata di gradi suggestioni dedicata alla Grande Guerra al Teatro Comunale di Lonigo, il 30 novembre. Si tratta di un concerto-narrazione dal titolo “Da Caporetto al Piave” proposto da un cantautore di rilievo in Italia come Massimo Bubola, che riprende e riarrangia per il pubblico di Lonigo i canti della Prima Guerra Mondiale in un percorso tra la ricostruzione storica e la riscoperta delle radici musicali e letterarie del folk.