Vicenza e provincia in breve

Sottrae oggetti nella casa pignorata –

Un uomo di 40 anni, marocchino, è stato denunciato a piede libero, dai carabinieri di Longare, per furto aggravato. L’uomo, R.B., già residente nel comune di Caltrano in una casa in affitto, poi sottoposta a pignoramento ed affidato in custodia all’Istituto vendite giudiziarie di Longare, prima di lasciarlo ha pensato bene di portarsi via alcuni beni mobili tra i quali una caldaia a muro, radiatori e placche elettriche, causando un danno in via di quantificazione e rendendosi poi irreperibile.

Sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Denunciati

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vicenza, assieme ai loro colleghi della stazione di Noventa Vicentina, nell’ambito di di prevenzione delle così dette stragi del sabato sera, hanno denunciato a piede libero, la notte scorsa, un 37enne di Isola Vicentina, L.A. le sue iniziali, ed un 27enne residente ad Agugliaro, A.B., sorpresi, il primo nel capoluogo ed il secondo a Noventa, mentre guidavano sotto l’effetto di alcolici. Le patenti di guida di entrambi sono state ritirate ed inviate alla Prefettura di Vicenza che, nei prossimi giorni, determinerà il periodo di sospensione.

Valdagno, da abbattere gli alberi nel percorso di accesso al cimitero

E’ chiuso al traffico veicolare e pedonale il viale di accesso al cimitero di Valdagno, lungo il percorso Luigi Pierobon. La chiusura della strada si è si è resa necessaria per l’aggravarsi delle condizioni di instabilità delle alberature presenti lungo il viale, dopo gli eventi atmosferici degli scorsi giorni. Le piante in questione, in totale 19 ippocastani e un cipresso, erano state oggetto nelle scorse settimane di specifiche indagini da parte di tecnici forestali specializzati. L’esito dei controlli ha constatato un serio pericolo di cedimento per tutti gli esemplari per cui è stato indicato l’abbattimento immediato. L’ufficio tecnico del Comune di Valdagno, sta predisponendo un piano di abbattimento da realizzarsi entro le prossime settimane. L’accesso al cimitero è comunque garantito attraverso l’ingresso monumentale di Viale Regina Margherita e, solo per pedoni, attraverso il primo tratto del percorso Luigi Pierobon, con accesso esclusivo da Via Zara.

Sovizzo, un corso per imparare l’uso del defibrillatore

L’amministrazione Comunale di Sovizzo, in collaborazione con il Gruppo Fidas donatori di sangue, propone un corso Blsd sulle manovre di rianimazione e di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore secondo le linee guida internazionali. Il corso è in programma per sabato 24 novembre dalle 8 alle 13, nella sala conferenze del municipio di Sovizzo. Il corso, a iscrizione obbligatoria ed aperto a tutti senza requisiti di alcun tipo, è gratuito per tutte le associazioni iscritte all’albo del Comune di Sovizzo. L’iscrizione potrà essere fatta solo online, entro lunedì 19 novembre, su questa pagina web. Il corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Cercando il lavoro, consulenze di orientamento gratuite a Vicenza –

Consulenze di orientamento al lavoro individuali gratuite, a Vicenza, riservate a disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità iscritti a “Cercando il lavoro”, residenti nei 21 comuni aderenti al progetto. Si terranno giovedì 8 novembre dalle 15 alle 17.30 a palazzo Trissino, in corso Palladio 98. Ogni consulenza durerà mezz’ora e permetterà al candidato, curriculum alla mano, di fare il punto sulla ricerca attiva di lavoro con l’aiuto di una professionista, Delia Salviati, esperta in ricerca e selezione di personale. Per iscriversi e per informazioni sul corso: https://goo.gl/P6i4VN. Ulteriori informazioni su www.cercandoillavoro.it.