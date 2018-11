Vicenza, due giovani denunciati per scippo

Vicenza – Due giovani sono stati denunciati a piede libero, per furto aggravato in concorso, dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Vicenza. I due sono una coppia, un 26enne pakistano le cui iniziali sono W.A., senza fissa dimora, e E.Z., una 31enne vicentina, residente ad Isola Vicentina.

Nella serata del 5 novembre i due percorrevano a piedi via Legione Antonini, a Vicenza, quando si sono avvicinati ad un giovane, gli hanno sfiato dalla tasca dei pantaloni il portafogli, e poi sono fuggiti a bordo di un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

All’accaduto aveva assistito anche una passante, che ha subito telefonato al 112, fornendo il numero di targa del veicolo ed una descrizione sommaria degli autori. Inviata una pattuglia sul posto, dopo una breve ricerca, i carabinieri hanno rintracciato l’auto a poca distanza e controllato i due che erano a bordo.

Sono stati anche perquisiti, ma non avevano il portafogli rubato che, verosimilmente, era stato gettato via altrove. Le indagini proseguono per verificare se la coppia, in passato, si è resa responsabile di altri furti con lo stesso metodo.