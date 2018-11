Vicenza, concerto finale di “Intersezioni” al Pedrollo

Vicenza – Concerto finale domani, giovedì 22 novembre, alle 18.30, nella sala “Giovanni Guglielmo” del conservatorio Pedrollo di Vicenza, del progetto “Intersezioni. Fra musica scritta e improvvisazione” che mescola musica classica e jazz. L’iniziativa, proposta per il quinto anno consecutivo, vuole creare un percorso comune tra gli studenti dei vari dipartimenti e si è dimostrata, fin da subito, assai stimolante e utile, offrendo agli studenti un’esperienza molto formativa.

“La condivisione dei linguaggi – spiega infatti in una nota il conservatorio vicentino – è pratica oggi molto frequente e il musicista di domani dovrà sapersi muovere sempre di più in ambiti differenti. Il compito di scrivere e concertare le musiche della masterclass, con concerto finale aperto al pubblico, è affidato a compositori che concepiscono e realizzano con gli studenti un programma all’interno del quale convivono e si fondono linguaggi diversi, scrittura e improvvisazione”.

Per questa edizione di “Intersezioni” e per l’appuntamento di domani con il concerto pubblico finale, la composizione delle musiche e la direzione sono state affidate a Carlo Tenan. Gli studenti partecipanti al concerto invece sono: Riccardo Barba, Anna Bellini, Andrea Bet, Rossella Castaman, Marco Centasso, Umberto Dal Barco, Riccardo Fachinat, Patrizia Farinella, Martina Filippi, Adele Fortunato, Leonardo Franceschini, Francesco Gemelli, Tommaso Gasparoni, Pietro Mirabassi, Arianna Nastro, Irene Parente, Jacopo Parolo, Fabio Pavan, Agnese Tessari, Filippo Tonello, Federico Zoppi.

Carlo Tenan, diplomato in direzione d’orchestra, pianoforte, oboe, composizione e musica elettronica, ha iniziato la sua carriera collaborando a produzioni sinfoniche e liriche, dirette tra gli altri da Antonio Pappano, Mtislav Rostropovitsch e Lorin Maazel. Ha diretto alcune tra le più prestigiose orchestre internazionali, tra cui l’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, la Tokyo Philarmonic Orchestra, l’orchestra del Konzerthaus di Berlino e l’orchestra sinfonica del Teatro del Maggio musicale fiorentino.

La sua attenzione per molti generi musicali lo ha porta inoltre ad una lunga e proficua sintonia con il pianista jazz e compositore Uri Caine, e più di recente con Paolo Fresu. In veste di compositore Tenan è stato premiato all’UnTwelve Composition Competition, a Chicago, nel 2015. Il suo brano “4.0” per sestetto d’ottoni è stato eseguito ed inciso dalla formazione WonderBrass, e lo scorso aprile una sua composizione per quartetto d’arpe è stata incisa per la Tactus.