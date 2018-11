Vicenza, cibo protagonista in Fiera a Cosmofood

Vicenza – Si tiene in questi giorni in Fiera di Vicenza la manifestazione Cosmofood, evento di Italian Exhibition Group dedicato al mondo food, beverage e professional equipment, per la ristorazione e per gli appassionati, con tutte le novità del settore. Si è aperta ieri, domenica 11 novembre e sarà visitabile fino a mercoledì 14 novembre. Tante le novità e le tendenze del settore del cibo che vi si presentano

“Il modo di far cucina è cambiato – spiegano gli organizzatori -, e di conseguenza anche gli strumenti dei professionisti. Le cucine, su misura e sempre più di design, sono pensate per unire funzionalità ed estetica. Spesso a vista, diventano parte integrante dell’arredamento dei ristoranti. Non solo design però: è la tecnologia a farla da padrona con macchinari all’avanguardia e connessi, pensati per fornire prestazioni di alto livello con un occhio di riguardo alla sostenibilità, come per esempio i forni ad induzione che, controllati con touch screen, permettono di preimpostare tramite chiavetta USB le cotture degli alimenti, registrando su una memoria interna, consultabile in ogni momento, tutte le attività del macchinario”.

Gli appuntamenti di domani continuano con masterclass e corsi di alta formazione pensati per i professionisti del settore, che si concentreranno invece sui social network e sull’utilizzo di TripAdvisor. Inoltre due gli showcooking: “Royal greenland: il gusto dei pesci dei mari del nord trendy e salutare”, con lo Chef Andrea De Poli (alle 10 e alle 14, nell’area Cosmo Academy) e “Smoking gun e sottovuoto”, con lo Chef Agnelli, (alle 14.30, Stand 108 Hall 7). Per maggior informazioni: www.cosmofood.it.