Trovato il tunisino che era fuggito con la 17enne vicentina

Ancona – Operazione congiunta tra le questure di Vicenza ed Ancona che ha portato nella mani degli inquirenti un 21enne pregiudicato tunisino, Tarek Abbassi, protagonista di una tormentata vicenda che ha visto coinvolta anche una giovane vicentina ancora minorenne. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”.

Il tunisino aveva infatti stretto una relazione sentimentale con la ragazza, appena diciassettenne, e l’aveva anche allontanata dalla famiglia facendole abbandonare la scuola. I genitori della giovane avevano denunciato più volte la scomparsa della figlia, e il nordafricano, che le forze dell’ordine considerano un tipo violento e pericoloso, aveva reagito minacciando la madre della ragazza.

L’aveva minacciata anche di morte, e comunque lo aveva fatto assicurandole che non le avrebbe fatto più vedere la figlia adolescente. Trovato dalla polizia con un blitz effettuato in un appartamento a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il tunisino sarà ora espulso, imbarcato su un volo diretto verso il suo paese. La giovane vicentina invece è già tornata a casa.