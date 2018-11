Triestina-LR Vicenza – Diretta web – 1-1

Trieste – Sfida di alta classifica questa sera, a Trieste, dove la squadra di casa e il Vicenza si sono divise la posta. E’ finita 1-1 infatti, dopo un primo tempo dominato dai giuliani ed una ripresa nella quale il Vicenza ha cercato con ostinazione il pareggio, raggiungendolo alla fine con Arma, a dieci minuti dalla fine. Nelal seconda frazione di gioco i biancorossi hanno riscattato una prima parte della partita nella quale sono sembrati invece imbelli, confusi, di fronte ad una Triestina che ha sempre mantenuto l’iniziativa.

La partita

Aggiornamento in tempo reale

Le formazioni:

Triestina: Valentini, Formiconi, Malomo, Lambrughi, Sabatino, Steffè, Coletti, Petrella, Bracaletti, Beccaro, Procaccio. A disposizione: Boccanera, Libutti, Pizzul, Codromaz, Gubellini, Hidalgo, Bariti, Pedrazzini, Dubaz, Bolis, Lubian, Marzola. Allenatore: Pavanel

Vicenza: Grandi, D. Bianchi, Bizzotto, Pasini, Solerio, Laurenti, Salvi, N. Bianchi, Curcio, Arma, Giacomelli. A disposizione: Albertazzi, Zonta, Razzitti, Tronco, Zarpellon, Rover, Bortot, Bonetto, Maistrello, Stevanin, Gashi, Mantovani. Allenatore: Colella

Tutto pronto allo stadio Nereo Rocco di Trieste per Triestina-Vicenza… Entrano in campo le squadre. Vicenza in completa tenuta scura. Caldo e abbastanza numeroso il pubblico sugli spalti, in una serata che è invece decisamente fredda…

E’ iniziata la partita!

2′ Prima occasione per il Vicenza, con Laurenti, che riceve un pallone invitante a pochi passi dalla porta avversaria. Il suo tiro è un diagonale impreciso di poco…

5′ Risponde la Triestina con una lunga ed elaborata azione di attacco. La difesa biancorossa comunque si difende bene, e tutto finisce quando Grandi che arpiona il pallone

8′ Triestina aggressiva comunque in questi minuti, nei quali si gioca soprattuto nella metà campo biancorosssa

17′ Triestina ancora pericolosa, con Procaccio, che lascia partire un tiro dal limite forte ed insidioso. E’ bravo Grandi a respingere. Vicenza un po’ schiacciato dagli avversari. Non si gioca comunque a senso unico, dato che anche i biancorossi di tanto in tanto riescono a ripartire in contropiede

26′ Ammonito Laurenti per un fallo da dietro su Bracaletti. Fase strana della partoita, con gioco soprattutto a centrocampo. Il Vicenza comunque sembra aver trovato le triangolazioni giuste ed ha interrotto quella fase di predominio della Triestina

30′ Ancora Triestina in avanti, con un tiro di Petrella dalla distanza, che pero si spegne sul fondo senza far danni

32′ E… grande brivido stavolta in area biancorossa, con Procaccio che si trova sul destro un pallone facile facile, ad un passo da Grandi. Tira, quasi a botta sicura, ma il numero uno biancorosso respinge

35′ Triestina che non accenna a rinunciare a pungere. Ora è Petrella a rendersi pericoloso in piena area biancorossa. Ma ha molti avversari intorno, e non è facile girarsi e inquadrare la porta. Alla fine il suo tiro è fuori dai pali

37′ GOL DELLA TRIESTINA… Era nell’aria purtroppo, è Procaccio a metterla dentro con un diagonale rasoterra che non lascia scampo a Grandi. Triestina in vantaggio dunque, per altro con merito dato che ha decisamente dominato la partita fino ad ora…

43′ Si continua a giocare nella metà campo di un Vicenza che appare confuso, stordito…

E finisce il primo tempo… Il Vicenza va negli spogliatoio sotto di un gol. I biancorossi dovranno cambiare passo nella ripresa se voglio raddrizzare la situazione…

Secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa. Il Vicenza manda in campo Mantovani al posto di Bizzotto…

46′ Non c’è dunque Bizzotto tra i biancorossi, evidentemente per via di qualche problema fisico. La fascia da capitano, per questa ripresa, va dunque a Giacomelli

50′ Il Vicenza sembra voler reagire, proponendosi in attacco

53′ Ammonito Lambrughi per un fallo su Giacomelli

57′ Difesa davvero rocciosa quella della Triestina, in particolare è Lambrughi a fermare tutti

59′ Cambio nel Vicenza: Zarpellon al posto di Laurenti

62′ La Triestina cerca il gol della sicurezza in contropiede. Lo fa molto bene, ma il tiro finale di Sabatino è senza pretese

65′ Occasione per il Vicenza, con un pallone d’oro che arriva in piena area sui piedi di Arma. L’attaccante è sbilanciato però e il suo tocco è da dimenticare

66′ Doppio cambio per Vicenza: Curcio e N. Bianchi sostituiti da Tronco e Zonta

68′ Altro contropiede pericoloso della Triestina, con Petrella che però viene neutralizzato. Il Vicenza, che attacca per trovare il pareggio, si scopre un po’ troppo…

74′ Cambio nel Vicenza: Maistrello al posto di Giacomelli

76′ Cambio nella Triestina: Bariti al posto di Petrella

81′ GOL DEL VICENZA!! E’ Arma a trovare il pareggio, con un gol, per altro, notevole… Un tiriodal limite, un mezzo pallonetto, di collo pieno che si insacca all’incrocio dei pali

83′ Hanno raggiunto l’obiettivo dunque gli sforzi, il pressing, dei biancorossi, che alla fine, quando forse nessuno ci credeva più, hanno trovato il gol del pareggio…

85′ E il Vicenza, prova perfino a vincere, e ci va vicina con Maistrello, che viene anticipato di un soffio nell’area piccola…

87′ Cambio nella Triestina: Gubellini al posto di Bracaletti

90′ Ancora un cambio nella Triestina: esce Procaccio ed entra Hidalgo

90′ Tre minuti di recupero

E finisce la partita… E’ 1-1 dunque fra Triestina e Vicenza, risultato tutto sommato giusto, anche se il Vicenza è parso soffrire di più rispetto all’avversario…