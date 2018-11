Tragico fuoristrada. Muore una donna di 72 anni

Sossano – Tragico incidente stradale quest’oggi, verso mezzogiorno lungo la provinciale Mediana, tra Sossano e Campiglia dei Berici, dove un’autovettura è finita in un fossato dopo che la conducente aveva perso il controllo del mezzo. alla guida della vettura c’era un signora di 72 anni, Flavia Saviolo, pensionata di Sossanano, che purtroppo ha perso la vita.

Forse anche per un malore che l’ha improvvisamente colta mentre guidava, la donna ha sbandato paurosamente, fino a passare sulla corsia opposta della strada e finire nel fossato. Niente del resto hanno potuto fare per salvarle la vita i soccorritori del Suem 118, giunti rapidamente sul posto anche con una eliambulanza, ai quali non è rimasto altro da fare che certificarne il decesso.

Sull’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la donna dalla vettura per consentire i tentativi di rianimazione, rivelatisi poi inutili. I carabinieri e la polizia locale hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.