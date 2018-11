Torna la Mezza Maratona. Ora è “StrAVicenza 21km”

Vicenza – Quinta edizione della Mezza Maratona di Vicenza, domenica 2 dicembre, quest’anno con la nuova denominazione di “StrAVicenza 21km – Half Marathon – Trofeo Cemes”. La classica StrAVicenza di marzo è stata, infatti, rinominata nel 2017 “StrAVicenza 10km” per legare così i due grandi eventi che Atletica Vicentina propone dal 2014 a cadenza biennale. L’iniziativa, la cui partenza è prevista per le 9.30, è promossa da Atletica Vicentina e dall’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza. Hanno concesso il patrocinio la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, l’Azienda Ulss 8 Berica, il Coni Veneto e la Fondazione San Bortolo.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, presenti, tra gli altri, l’assessore alle attività sportive del Comune di Vicenza, Matteo Celebron, e il presidente del consiglio comunale Valerio Sorrentino. “Si tratta di un’evento importante – ha sottolineato Celebron -, che porterà molta gente in città e che quest’anno vedrà la partenza dal luogo simbolo di Vicenza, piazza dei Signori, permettendo ai corridori di ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio. Questo per sottolineare che non è un’iniziativa solo sportiva, ma ricca di risvolti anche culturali e turistici”.

Quest’anno, inoltre, ricorrono i 30 anni della vittoria alle Olimpiadi di Seul di Gelindo Bordin, e l’evento vicentino vuole anche ricordare questo anniversario. La manifestazione è inserita nel calendario nazionale della FederAtletica. Il Comitato regionale Veneto ha previsto la validità della prova come Campionato regionale individuale assoluto e giovanile della specialità. I primi italiani al traguardo, tesserati per una società veneta, riceveranno la maglia di campione regionale, maschile e femminile, per le categorie assolute, under 23 e under 20. Il servizio sanitario sarà garantito da Croce Verde Vicenza in coordinamento con il 118.

Come accaduto in passato, gli atleti africani quest’anno torneranno protagonisti. Hanno già garantito la partecipazione il burundese Celestin Nihorimbere, che vanta un primato di un ora e 03’ sulla mezza maratona, nel 2018 vincitore Maratonina dell’Isonzo, il keniota Ken Mutai, un ora e 04’ e vincitore, nel 2018, vdelle Maratonine di Orzinuovi e Galzignano, e un altro kkeniota, Cosmas Kigen, capace in carriera di correre la maratona con lo stratosferico crono di due ore 09’ e 43″, classificandosi terzo a Colonia 2011. In corso di definizione altre partecipazioni di rilievo, in particolare per l’ambito femminile.