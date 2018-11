Thiene – E’ tutto pronto, a Thiene, per una nuova edizione, la sedicesima, di Natale di Fiaba, la grande festa per i bambini e per gli adulti, realizzata dall’associazione Amici di Thiene in collaborazione con il Comune e con la locale ConfCommercio. Per due fine settimane (1 e 2 ed 8 e 9 dicembre) il centro storico si trasformerà, in un mondo incantato, nel quale si potrà entrare attraversando le magiche porte che segnano il confine tra il reale ed il fantastico, con le rotonde addobbate con nuove e originali creazioni.

Dalle 15 alle 19 del sabato e dalle 9.30 alle 19 di domenica piazze e vie acquisteranno un fascino speciale: via Trento e il corso Garibaldi ospiteranno i personaggi delle Fiabe e della Storie, piazza Chilesotti diverrà il Paese di Babbo Natale, piazza Ferrarin racconterà il mondo di Winnie the Pooh, della Fabbrica di Cioccolato, di Heidi e Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome.

Come da tradizione, non mancheranno le storie del Sanguanelo con i racconti del Filò. Al di là della festa delle fiabe, la storia più bella che viene narrata è la nascita di Gesù: la Natività di speranza trasformerà le aiuole del municipio in un magico mondo verde dipinto di meraviglie.

Le mura del Castello faranno da sfondo a giochi di luce, balletti e spettacoli teatrali. Inoltre, anche quest’anno, domenica 9 la città ospiterà il raduno interregionale Cosplayer “Thiene – Natale di Fiaba”: appassionati del costume provenienti da tutto il Triveneto si uniranno agli oltre trecento personaggi delle fiabe, per animare la grande festa dei bambini.

Alle 11 di domenica 9 è in programma la sfilata di apertura, mentre alle 18 ci sarà la parata di chiusura. Prima, alle 18.30 in piazza Chilesotti, a suggellare l’impegno di Natale di Fiaba per la Città della Speranza, ci sarà la consegna di un contributo alla Fondazione, con la quale il Comune è gemellato. Il programma completo della manifestazione è consultabile a questo link.

“La manifestazione – ha sottolineato l’assessore al commercio e all’animazione del centro, Alberto Samperi – è molto amata ed apprezzata grazie alle suggestive emozioni natalizie e fiabesche che sa evocare. Ringrazio i volontari dell’associazione Amici di Thiene che, con il loro impegno, entusiasmo e generosità, rendono possibile l’iniziativa. Un grazie anche ai comitati di quartiere che hanno collaborato alla realizzazione dell’allestimento delle rotonde”.