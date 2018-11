Thiene, ciclista investito da autocarro. Ferito

Thiene – Nuovo incidente stradale quest’oggi nel quale è stato coinvolto un ciclista, investito stavolta da un autocarro. E’ successo a Thiene, nel tardo pomeriggio, verso le 17.50 circa, e per fortuna il ciclista investito non è morto, anzi è in ospedale ma non è in gravi condizioni. E’ un 41enne di nazionalità ghanese, W.K.D., residente a Thiene, che dopo essere stato investito è stato subito trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Quanto alla dinamica dell’incidente, un autocarro con rimorchio, uno di quelli che trasportano ghiaia, guidato da un uomo di Salcedo, G.C., di 52 anni, proveniva da Zané e si è immesso nella rotatoria per prendere Via Santa Maria dell’Olmo. Non si è accorto però che, proveniente da via Colleoni, entrava nel rondò anche il ciclista, e i due mezzi sono così entrati in collisione.

A causa dell’urto il ciclista è caduto rovinosamente sull’asfalto, rimanendo ferito, ma non è comunque in pericolo di vita. Ci sono stati anche non pochi disagi per il traffico, intenso a quell’ora, che è stato regolato e deviato da tre pattuglie della polizia locale Nord est vicentino, mentre una quarta provvedeva ai rilievi del sinistro. La regolare circolazione stradale è stata ripristinata alle 19.15 circa.