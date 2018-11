Tentano di rapinarlo con lo spray urticante

Vicenza – Aggredito con lo spray urticante da due individui che hanno tentato di rapinarlo. La brutta avventura è capitata ad un giovane di 21 anni del Bangladesh residente a Vicenza, la notte scorsa intorno alle 2.40, in pieno centro della città, in piazza Garibaldi. Subito dopo il fatto il giovane ha chiamato il 112 e sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina che hanno raccolto la sua denuncia.

Il 21enne ha riferito che, mentre tornava a casa a piedi, al termine del suo turno di lavoro in un locale del centro storico, era stato avvicinato da due individui, presumibilmente extracomunitari di origine magrebina, che dopo avergli spruzzato al volto uno spray urticante avevano tentato di rubargli il portafogli ed il telefono cellulare.

Il provvidenziale intervento di un suo conoscente, ha fatto desistere i due individui, che si sono rapidamente dileguati per le vie del centro storico della città. la vittima della tentata rapina, a scopo precauzionale, è anche andata al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo, per accertamenti in merito alla reazione causata dallo spray. Naturalmente, i carabinieri indagano sul caso per individuare i malviventi.