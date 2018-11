Sovizzo, umanità in scena con la Divina Commedia

Sovizzo – Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata mondiale contro la pena di morte, l’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo, in collaborazione con l’associazione Noi e con il patrocinio di Città della Speranza e Cities for life Comunità Sant’Egidio, ha organizzato la rappresentazione “Divina Commedia, il viaggio di un uomo tra gl’inferi e il cielo”.

La serata è compresa nel cartellone di eventi di “Il paese dei libri 2018. Libertà” ed è in programma per venerdì 30 novembre, alle 20.30, alla chiesa di Santa Maria Nascente, di Tavernelle, a Sovizzo. Ad andare in scena saranno i giovani dell’unità pastorale di Barbarano-Mossano, in un musical composto da 37 brani scritti da Antonio Spaziano.

Durante la serata è in programma anche un intervento dei genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore universitario italiano scomparso il 25 gennaio 2016, al Cairo, e ritrovato senza vita otto giorni dopo in una zona periferica della città egiziana, con segni di torture e in circostanze ancora avvolte nel mistero.

Quanto allo spettacolo “ci mette di fronte al miracolo dell’evoluzione dell’anima – si legge nella presentazione -, dalla dannazione alla purificazione, con l’umanizzazione delle fiere, la purezza di spirito di Virgilio, il desiderio di Caronte di sottrarsi al suo destino, l’amore di Paolo e Francesca che sopravvive alla morte, il pentimento di Lucifero e il conflitto tra fede e passione di Beatrice. Sarà la figura di Dante Alighieri, che ci accompagnerà lungo il suo viaggio dall’Inferno sino al Paradiso, a farci riscoprire in chiave moderna la bellezza dei versi del più famoso poema della letteratura italiana, la Divina Commedia”. L’evento è a ingresso libero, con offerta libera. I fondi raccolti durante la serata saranno interamente devoluti alla Città della Speranza.