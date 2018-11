Sovizzo – Incendio, questa mattina, in una azienda della zona industriale di Sovizzo. Le fiamme, che non hanno provocato feriti, hanno interessato la cabina di verniciatura di una ditta che si occupa di costruzione di macchinari per la trafilatura e che si trova in via della Tecnica.

Sono stati i vigili del fuoco di Arzignano e di Vicenza ad intervenire sul posto, poco prima delle 9 di oggi, giovedì 29 novembre. I pompieri si sono messi al lavoro per concludere l’opera di spegnimento dell’incendio, che era già stata avviata da una squadra interna di primo intervento dell’azienda.

L’impianto di filtraggio delle polveri, interessato dalle fiamme, è stato completamente smontato. Dopo la messa in sicurezza dell’impianto, la produzione dell’azienda, precedentemente interrotta per motivi di sicurezza, ha potuto riprendere.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, queste sono al vaglio degli operatori dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza dall’inizio dell’intervento.