Sorpreso con un tirapugni in ferro. 18enne denunciato

Nanto – I carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, nella tarda serata del 01 novembre 2018, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere un ragazzo di 18 anni, D.J, residente a Castegnero.

I militari dell’Arma, impegnati nella zona residenziale di Nanto in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto. Per questo lo hanno controllato e perquisito, trovando un tirapugni in ferro, per il quale il giovane non ha dato alcuna plausibile giustificazione. Il tirapugni è stato sequestrato.