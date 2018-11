Schio, ancora hashish nelle aree verdi della città

Schio – Ancora un servizio mirato di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, a Schio, da parte della polizia locale. Si susseguono infatti in città le segnalazioni su una presunta attività di spaccio nell’area verde nota come Skate Park, in via 29 aprile. Così, nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 novembre, gli agenti hanno effettuato il controllo, notando subito la presenza di un uomo, A.N., 53enne, già conosciuto per reati specifici, assieme ad un gruppo di giovani.

Alcuni agenti sono quindi intervenuti, lo hanno perquisito hanno gli hanno trovato addosso 7,5 grammi di hashish. Tra l’altro, l’uomo, aveva un permesso di soggiorno scaduto, ragion per cui, oltre ad essere stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di hashish, è stato anche avviato all’Ufficio immigrazione della Questura di Vicenza per la procedura d’espulsione. Uno dei giovani che erano con lui, che lo aveva avvertito dei movimenti delle forze dell’ordine, è stato denunciato per favoreggiamento personale.