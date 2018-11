Schio, va fuori strada e sbatte contro il muro

Schio – Mattinata di incidenti stradali quella di oggi nel comprensorio di Schio. Verso le 8.30, lungo la strada provinciale 46, in via dell’Artigianato, a Schio, poco prima della rotatoria verso Malo, una autovettura è uscita di strada.

Si è trattato di una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata, senza altri veicolo coinvolti dunque. L’automobile poi è anche finita contro il muro della strada e la conducente, una donna di 40 anni residente a Thiene, è rimasta ferita.

Molto rapidi i soccorsi, tra i quali anche i vigili del fuoco, giunti dal locale distaccamento, che hanno prima hanno messo in sicurezza la Renault Modus e poi estratto l’autista dall’abitacolo della vettura, dove era rimasta incastrata.

Subito dopo è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico sono intervenute due pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Poco prima, e poco lontano, c’era stato un altro incidente, uno scontro frontale tra due auto, a Santorso, sulla provinciale 350, all’altezza di via 4 novembre. Dopo lo scontro una delle auto, una Smart, si è rovesciata in un fosso ed anche in questo caso il conducente è stato liberato dai vigili del fuoco per essere poi trasportato all’ospedale di Santorso.