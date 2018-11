Schio, anziana travolta sulle strisce. E’ grave

Schio – Brutto incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 10 novembre, a Schio, in via Maraschin nei pressi dell’intersezione con via Riboli, nel quale sono stati coinvolti un’autovettura, uno scooter e un pedone, una anziana signora, A.G. di 84 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce.

Ed è stata proprio quest’ultima purtroppo ad avere la peggio. La dinamica dell’incidente è stata semplice quanto sconcertante: vista la signora che attraversava, il conducente dello scooter si è fermato per farla passare, ma in quel mentre è stato tamponato dalla vettura, guidata da C.Z., di 44 anni.

La collisione ha sbalzato in avanti lo scooter che a sua volta colpito la donna che passava sulle strisce. Il conducente del motociclo non ha riportato lesioni rilevanti, mentre è stata ben diversa purtroppo la sorte della donna a piedi, che è stata scaraventata con violenza a terra ed ha battuto la testa sull’asfalto.

Subito soccorsa dal personale del Suem 118, è stata portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova tutt’ora ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino, di Schio, che hanno provveduto ai rilievi del sinistro ed a regolare del traffico.