Schio – Un altro giovane, stavolta non un immigrato ma un 25enne di Valdagno, è stato sorpreso, a Schio, con la marijuana in tasca e per questo denunciato per detenzione ai fini di spaccio. E’ successo nella serata di mercoledì 14 novembre, quando una pattuglia della polizia locale, che transitava in via Fogazzaro, ha notato la presenza di un uomo seduto in una panchina dell’adiacente area verde.

Dato che il luogo è stato più volte segnalato per probabili episodi di spaccio di stupefacenti, gli agenti hanno controllato e identificato la persona sulla panchina, ovvero il 25 enne Valdagno. Il ragazzo aveva gli occhi arrossati, quindi gli è stato chiesto se avesse consumato stupefacenti e lui ha ammesso di avere fatto uso di marijuana.

Alla domanda su cosa contenesse lo zaino che aveva con sè, il giovane ha estratto sette involucri termosaldati, dei quali solo uno aperto, contenenti marijuana, subito sequestrati dagli agenti. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Gli involucri contenevano 20 grammi di marijuana.