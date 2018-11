Schiave del sesso, banda di nigeriani condannata

Venezia – “Non ringrazieremo mai abbastanza i carabinieri per l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno che ha consentito di sgominare la banda di nigeriani aguzzini, che aveva ridotto in schiavitù e costretto a prostituirsi una decina di loro giovani connazionali, fatte immigrare clandestinamente. E non si può che salutare con soddisfazione le pesanti condanne ora giustamente inflitte a questi malviventi: per il male che hanno fatto a quelle povere ragazze, mi auguro che scontino fino in fondo la loro pena”.

Così commenta l’assessore alle politiche sociali della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin, la condanna a 23 anni complessivi di carcere comminata dal Tribunale di Venezia ai componenti di un’organizzazione malavitosa nigeriana che aveva messo in piedi una rete di immigrazione clandestina e di prostituzione a Vicenza.

“La nostra Regione – ricorda l’assessore – ha dato vita al progetto Network antitratta veneto (Nave), di cui abbiamo già avviato la seconda fase, per tutelare e assistere le vittime di tratta e schiavitù e contrastare le reti criminali, protagoniste di questo fenomeno pervasivo e sommerso. Per combatterlo è necessario che forze dell’ordine, istituzioni locali e privato-sociale lavorino insieme e Nave favorisce esattamente questo, con attività di prevenzione, aiutando le vittime a denunciare i loro aguzzini e a recuperare dignità e futuro in un quadro di legalità”.

“Il prossimo 10 dicembre – conclude Lanzarin – festeggeremo i settant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani: l’occasione migliore per rilanciare il nostro impegno a favore delle tante persone che, nei modi più diversi, sono oppresse e sfruttate”.