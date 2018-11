Rucco: “Wi-fi per turisti e cittadini. No in zone critiche”

Vicenza – “Via il wi-fi dalle zone critiche della città non significa togliere la connessione gratuita da tutti i parchi e tutte le aree pubbliche di Vicenza”. Così il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, spiegando il proprio pensiero sulla questione di cui parlano oggi alcuni organi di stampa. Secondo Rucco la connessione ad internet gratuita in certe aree della città è uno strumento utile, da potenziare anche, estendendone la copertura.

“Ma se in certe zone – aggiunge il sindaco – è motivo di bivacco e assembramento da parte di persone che non sono spinte dalle migliori intenzioni, primi fra tutti gli spacciatori, è meglio farne a meno. Così è, ad esempio, nella zona di via Allende, e nasce da una specifica richiesta dei residenti di quell’area, stanchi di vedere giovani nullafacenti appostati sulle panchine a smanettare sullo smartphone”.

In un incontro con il sindaco avvenuto lo scorso lunedì, gli stessi residenti hanno chiesto di togliere panchine e wi-fi. “E’ una proposta che ritengo sensata – ha detto oggi Rucco – e che voglio testare in questa ed in altre zone critiche. Nella consapevolezza che togliere panchine e wi-fi non sia la soluzione al problema dello spaccio, che deve passare da altre vie, fatte di prevenzione e repressione del fenomeno, ma possa aiutare a contenerlo”.

Nessuna limitazione, quindi, per le zone frequentate da turisti, che potranno continuare a navigare gratuitamente accedendo, previa registrazione, al servizio wi-fi comunale. E lo stesso potranno fare i vicentini, anche per accedere ai tanti servizi digitali offerti dal Comune che l’amministrazione “ha intenzione di implementare – conclude il sindaco -, perché sia sempre meno necessario recarsi agli sportelli comunali per ottenere un servizio, ma sia piuttosto possibile accedervi online. Con i tecnici del servizio informativo comunale stiamo già valutando progetti di digitalizzazione”.