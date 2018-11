Rucco eletto presidente della Provincia

Vicenza – E’ stata di fatto una formalità, una ratifica, l’elezione alla presidenza della Provincia di Vicenza di Francesco Rucco, nella serata del 31 ottobre. Il sindaco di Vicenza era l’unico candidato, del resto, e l’esito del voto, da parte degli eletti nei consigli comunali del vicentino, era a dir poco scontato. Come tutti sanno infatti, dopo la riforma degli anni scorsi, come ente di secondo livello, la provincia elegge i suoi amministratori con il voto dei soli eletti nei comuni, mentre al contrario mantiene una parte importante delle tradizionali competenze che aveva nel passato, oltre ad una sempre consistenza macchina burocratica e gestionale.

Non pochi, insomma, vedono nella riforma di questi enti una tipica operazione all’italiana, tanto di facciata e poco di sostanza, o peggio ancora finalizzata soprattutto a togliere ai cittadini il controllo delle province. A parte questo comunque, Rucco, come nuovo presidente della Provincia di Vicenza, rileva il testimone da Achille Variati, suo predecessore anche come sindaco della città. In mezzo c’è stato il periodo in cui le funzioni sono state svolte dalla vicepresidente Maria Cristina Franco.

Per quanto riguarda il voto che ha eletto Rucco alla guida di Palazzo Nievo, sul suo nome sono confluiti i consiglieri del centrodestra, compresa la Lega, mentre il centrosinistra si è astenuto. Erano oltre 1500 gli aventi diritto al voto, ed ha votato il 57% di essi. Bisogna sottolineare che la percentuale non è trascurabile, soprattutto se si considera che il voto si è svolto mentre ancora si contavano i danni della disastrosa ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nei giorni scorsi.