Chiampo – Ancora una tragedia sul lavoro nel vicentino, ed ancora una volta si tratta di un agricoltore, un uomo di 46 anni, Nicola Cavaliere, rimasto schiacciato sotto il peso del suo trattore che si è rovesciato. Una dinamica di incidente, questa, che è purtroppo piuttosto frequente.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, a Chiampo, in via Gollini, dove il mezzo si è rovesciato in un prato in pendenza che costeggia la strada. Il soccorritori sono arrivati sul posto verso le 16.40, ma non c’era ormai più nulla da fare per l’uomo. Il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto far altro infatti che constarne la morte, probabilmente avvenuta sul colpo.

Intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Arzignano, che hanno sollevato con dei cuscini pneumatici il trattore semi snodato, ed hanno estratto da sotto il mezzo il corpo dello sfortunato agricoltore. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Chiampo, per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono andate avanti, per varie ore, fino a sera.