Romano d’Ezzelino, incendio in un’azienda agricola

Romano d’Ezzelino – Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri in un’azienda agricola di Romano d’Ezzelino. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 19 dagli stessi titolari della società Calicantus, in via Lanzarini, appena hanno visto le fiamme alzarsi dal grosso fienile dell’azienda, non lontano dalla abitazione dei proprietari.

Ad essere distrutte dalle fiamme sono state infatti le quasi 400 tonnellate di fieno che vi erano contenute. Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, giunti in forze da Bassano e da Vicenza, ma anche da altre zone limitrofe, date le dimensioni del rogo.

Per quanto si sia operato per limitare la forza distruttrice del fuoco, i danni sono comunque ingenti. Si indaga inoltre, da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, per accertare le cause dell’incendio , e non è esclusa l’ipotesi che sia doloso.