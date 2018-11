Ponte di Bassano, firmato il contratto con la Inco

Bassano del Grappa – Sono stati firmati questa mattina, tra il Comune di Bassano e la ditta Inco Srl, il contratto e il verbale di cantierabilità per l’intervento di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini. Dunque i lavori sul ponte possono finalmente riprendere, sfruttando la cosiddetta “finestra invernale”, che inizia il prossimo 10 dicembre, come auspicato dall’amministrazione comunale all’indomani della rescissione contrattuale con la ditta Vardanega lo scorso 3 maggio.

“Dalla data – ha ricordato il sindaco, Riccardo Poletto, – in cui è stato rescisso in danno il contratto con la precedente ditta, la Vardanega, a causa di gravi ritardi e inadempienze, sono state risolte molte questioni fondamentali per il proseguimento di lavori. In particolare è stato chiesto il pagamento alla Vardanega di due importanti somme: il 10% dell’intero importo contrattuale per la risoluzione in danno e le spese legali, pari a circa 470 mila euro (richiesta su cui era stata fatta resistenza che il Comune di Bassano ha vinto in due gradi di giudizio) e la restituzione dell’anticipo versato a suo tempo alla ditta, al netto dei lavori svolti, pari a circa 700 mila euro. Un totale di un milione e 170 mila euro, già entrati nelle casse comunali”.

Parallelamente è stato aggiudicato, con determinazione dirigenziale, l’appalto alla Inco fino ad arrivare, oggi, alla firma del contratto. Anche l’assessore alla cura urbana, Roberto Campagnolo, ha commentato positivamente questi ultimi sviluppi di una vicenda che si è protratta fin troppo a lungo e che ha fatto temere per il futuro del ponte, vero e proprio monumento storico e culturale della città del Grappa.

“Riprende oggi – ha detto Campagnolo – il cammino per il restauro del Ponte degli Alpini iniziato ormai due anni e mezzo fa. Confidiamo ora nel massimo impegno da parte di tutti per completare, nel migliore dei modi e nei tempi più rapidi, il restauro del simbolo della nostra città. L’incontro di questa mattina e i confronti di queste ultime settimane avuti con l’appaltatore, in spirito di grande collaborazione, ci fanno essere fiduciosi”.