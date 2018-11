Serata su Peppino Impastato a Montecchio Maggiore

Montecchio Maggiore – L’Istituto comprensivo “Montecchio Maggiore 1”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore, ha organizzato la conferenza “La Voce di Impastato, volti e parole contro la mafia”, in programma mercoledì 28 novembre alle 20,30 nell’Auditorium della scuola media Anna Frank, in via Giuseppe Zannato.

La conferenza, tenuta dal giornalista e documentarista Ivan Vadori, avrà lo scopo di presentare il docufilm sulla vita di Peppino Impastato, giovane attivista siciliano, ucciso barbaramente dalla mafia il 9 maggio 1978.

“Si tratta di un’inchiesta giornalistica – spiegano gli organizzatori – che dipana i fili del rapporto tra Stato e mafia, partendo dall’attivismo di Peppino Impastato per arrivare a Mafia Capitale e alle mafie del nord. Si ricostruiscono i fatti grazie alle testimonianze di chi la mafia la combatte in casa propria, nel proprio lavoro, nelle aule dei tribunali o sulle pagine stampate. Da don Ciotti a Giancarlo Caselli, da Franca Imbergamo a Giovanni Impastato, da Lirio Abbate a Carlo Lucarelli”.