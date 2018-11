Pedemontana, ripartono i lavori sulla galleria di Malo

Vicenza – La Procura di Vicenza ha ordinato la ripresa dei lavori per la messa in sicurezza della galleria di Malo lungo la Pedemontana veneta, posta sotto sequestro, dalla stessa procura, nell’aprile 2015 a seguito di un incidente mortale in cantiere. É stato infatti notificato nel pomeriggio di oggi, 14 novembre, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari alla ditta esecutrice dei lavori di Pedemontana, Sis Sacp.

“Questo – spiegano in una nota gli uffici della Regione Veneto – permetterà di chiedere a breve il completo dissequestro, una volta provveduto alla messa in sicurezza, per riprendere a scavare, si spera entro un paio di mesi, con buon ritmo e cercare di recuperare almeno parte del tempo perduto”. La galleria costa circa 300 milioni e, ad oggi, risulta realizzata circa al 10%.