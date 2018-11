Operazione antidroga in Veneto. Banda sgominata

Venezia – Operazione antidroga quest’oggi, condotta dai carabinieri su tutto il territorio veneto. E’ stata, di fatto, sgominata un’organizzazione internazionale, al cui interno si trovavano italiani, moldavi, albanesi ed ucraini. Sequestrati ai malfattori anche beni per circa un milione di euro.

Le indagini che hanno portato all’operazione odierna, sono state condotta nell’arco di un anno, tra la primavera del 2017 e quella di quest’anno, ed hanno permesso di acquisire elementi che disegnano un sodalizio criminale strutturato ed organizzato, che importava stupefacenti, per lo più marijuana ed hashish, dalla Spagna per poi rifornire le piazze dell’intero Veneto.

Tra i primi a commentare con soddisfazione i risultati ottenuti dei militari dell’Arma c’è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che mette in evidenza l’azione dei carabinieri di Venezia, che “hanno stroncato una rete criminale, tanto ramificata quanto pericolosa, al termine di un’indagine difficile che fa loro onore. Altri seminatori di morte – ha sottolineato Zaia – sono stati messi nelle condizioni di non nuocere. Per questo oggi è una bella giornata”.

“Oltre che sulla droga – ha aggiunto il governatore – i carabinieri sono riusciti a mettere le mani anche su beni per un milione di euro e il fatto che i malfattori non potranno godere dei proventi dei loro crimini è un valore aggiunto di tutta l’operazione. La droga purtroppo finiva per essere smerciata anche tra i minorenni, fuori dalle scuole. E questo è il massimo dell’aberrazione, un comportamento per il quale è difficile trovare una pena abbastanza severa”.