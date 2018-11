Nuovo comandante per i carabinieri di Rosà

Rosà – Nuovo comandante per la stazione carabinieri di Rosà. E’ il maresciallo maggiore Massimo Guelfi, già alla guida dell’Aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Bassano. Milanese di nascita ma bassanese d’adozione, arruolatosi nel 1982, ha ricoperto diversi incarichi nel tempo partendo dall’organizzazione addestrativa, per poi specializzarsi per oltre 13 anni quale autista e capoequipaggio della radiomobile, nella categoria appuntati.

Salito nel ruolo ispettori nel 1996, è stato destinato quale sottordine alla stazione di Carmignano di Brenta. Il maresciallo Guelfi, distinguendosi soprattutto per le sue competenze di polizia giudiziaria, è stato poi trasferito al Norm della Compagnia di Bassano del Grappa, dove si è messo in evidenza per le doti di polizia scientifica, frequentando numerosi corsi presso il Ris di Parma e mettendo queste competenze al servizio della collettività bassanese.

Le abilità del sottufficiale sono state notate anche dall’autorità giudiziaria che, dal 2012, ne ha richiesto la collaborazione diretta, prima negli uffici del Tribunale di Bassano, quindi in quelli di Vicenza. Da comandante dell’Aliquota radiomobile ha condotto numerosi servizi coordinati su tutto il territorio, oltre ad attività d’indagine. Ora è stato scelto per comandare la stazione di Rosà.