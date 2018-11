Marostica, successo per la Festa del cioccolato

Marostica – Notevole successo a Marostica per la prima Festa del cioccolato, andata in scena venerdì, sabato e domenica in Piazza degli Scacchi. Entusiasmo e partecipazione, oltre ogni aspettativa, hanno travolto la città in questo week end autunnale, con una vera e propria cioccolato-mania. Il momento clou c’è stato domenica pomeriggio, con la realizzazione di una stecca di cioccolato lunga 40 metri alla quale hanno “collaborato” anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, l’assessore Ylenia Bianchin, il consigliere Sonia Rossi e il consigliere regionale Nicola Finco, che poi è stata offerta al pubblico presente.

Molto apprezzati anche i laboratori per i bambini che hanno potuto apprendere in presa diretta le fasi di lavorazione del cioccolato ed il assortimento: praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso, fino alle raffinate e divertenti sculture. “La passione per il cioccolato che abbiamo visto – ha commentato il sindaco – ci ha davvero sorpreso.C’è voglia di novità e di cose belle e buone”. E poi, la nostra città, con il suo scenario unico, fa sempre la differenza, di fronte comunque ad una proposta di qualità e curata nei dettagli”.

“E’ stata una coinvolgente festa della dolcezza – ha aggiunto Ylenia Bianchin, assessore al turismo e alle attività produttive -. Il successo che ha avuto ci spinge già a pensare alla prossima edizione, che sarà ancora più golosa e ricca, implementando le attività legate ai mestieri e alla nostra tradizione medioevale. Sicuramente un evento da riproporre come appuntamento fisso”. L’evento è stato promosso dal Comune di Marostica in collaborazione con Chocomoments.