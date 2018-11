Marano Vicentino – Incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte varie auto, questa mattina presto, nei pressi di Marano Vicentino, in via Monte Pasubio, lungo la strada provinciale Maranese. Il bilancio finale parla di una donna ferita, sembra anche in modo piuttosto grave, sebbene per fortuna non corra percolo di vita. E’ successo verso le 7.40, e sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del Suem 118, anche i vigili del fuoco e la polizia locale Alto Vicentino che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

Secondo questa prima ricostruzione, un’autovettura Audi A3 proveniente da Marano, condotta da una 50enne di Schio, un’infermiera che stava rincasando dopo il turno di lavoro, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia andandosi a scontrare frontalmente con un’altra auto, una Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 23enne di Torrebelvicino.

Una terza autovettura in transito in quel momento, di colore bianco, aveva evitato per un pelo la collisione, riuscendo a sterzare in tempo, mentre una quarta vettura, una Volkswagen Touran condotta da un 30enne, per evitare l’Audi, è andata a sbattere contro un muro di recinzione. La conducente dell’Audi è quella che ha riportato le conseguenze peggiori, rimanendo anche incastrata nell’abitacolo e liberata solo con l’intervento dei vigili del fuoco.

Subito soccorsa dal personale del 118 è stata portata in ospedale, mentre i conducenti delle altre due auto coinvolte nel sinistro sono rimasti illesi. La squadra dei pompieri accorsa da Schio ha anche messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Disagi infine per il traffico, con la strada provinciale Maranese che è rimasta chiusa per circa per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro.