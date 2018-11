Maltempo, Intesa Sanpaolo dà una mano

Venezia – Intesa Sanpaolo, visto il perdurare del maltempo e l’aggravarsi dei danni subiti dai territori del Nordest, conferma la disponibilità a intervenire finanziariamente con un plafond di un miliardo di euro, di cui 270 milioni dedicati alle regioni del Nordest, ed a sospendere per dodici mesi le rate dei finanziamenti in essere presso le famiglie e le imprese delle aree geografiche interessate.

Come già annunciato, le richieste saranno esaminate con una priorità speciale e a condizioni di prezzo straordinarie, tra cui l’assenza di spese di istruttoria e l’applicazione di tassi agevolati, coerenti con la gravità della situazione e lo stato di necessità della popolazione. Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione tutte le filiali presenti sul territorio per informazioni e assistenza immediata.

“Quello dato da Intesa Sanpaolo è un ottimo segnale – ha commentato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia -. Ringrazio l’amministratore delegato Carlo Messina per la disponibilità e per la rapidità con cui ha voluto sospendere per dodici mesi i ratei dei finanziamenti in essere presso le famiglie e le imprese delle aree in ginocchio per il maltempo dei giorni scorsi. Intesa Sanpaolo ha fornito la prova concreta che una banca ha anche una funzione sociale e di sostegno”.

“Ora spero che questo segnale venga colto dal più ampio mondo del credito – ha aggiunto Zaia – e da tutti i soggetti che a qualche titolo possono operare per ridare fiato e speranza alle nostre genti, alle nostre imprese, al nostro settore primario, alle economie di territori che non elemosinano ma che per risollevarsi hanno bisogno di essere concretamente aiutati”.