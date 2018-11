Maltempo, garanzie per 10 milioni da Fidi Nordest

Vicenza – Anche il mondo dell’artigianato si è messo in moto a sostegno delle imprese colpite dal maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto a fine ottobre. E’ infatti il consorzio Fidi Nordest che, con l’appoggio di Confartigianato Vicenza, mette a disposizione, nei confronti delle banche partner (Intesa San Paolo, Unicredit, Mps, Banche di Credito Cooperativo della provincia di Vicenza, VolksbBank Alto Adige, Banco Bpm, Credit Agricole, Bnl), fino a dieci milioni di euro di garanzie a sostegno delle aziende danneggiate dal maltempo.

Le domande potranno essere presentate negli uffici di Confartigianato Vicenza e Fidi Nordest presenti nel territorio, che sono a disposizione anche per qualsiasi approfondimento. L’iter delle richieste sarà più snello del solito, a fronte di una semplice autocertificazione dei danni subiti, e seguirà un percorso di delibera più veloce, in modo da offrire risposte alle aziende il prima possibile.

“Confartigianato Vicenza e Fidi Nordest – ha spiegato Luigino Bari, delegato al credito di Confartigianato Vicenza e presidente di Fidi Nordest – vivono il territorio a fianco delle imprese, nei momenti belli ma anche in quelli più cupi, e in queste situazioni di emergenza sentiamo di essere ancor più vicini ai nostri imprenditori. Ecco perché, come Fidi NordEst, abbiamo subito messo a disposizione garanzie da utilizzare a condizioni agevolate presso gli istituti partner, con i quali stiamo siglando linee di credito dedicate. Un aiuto concreto ai nostri imprenditori per ripartire al più presto con le loro l’attività e tornare a guardare al futuro con serenità”.