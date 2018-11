Maltempo, molti senza elettricità nel bellunese

Venezia – Continua l’impegno, in tutto il Trivente, della società E-Distribuzione, del Gruppo Enel, nelle attività di riparazione dei danni causati alla rete elettrica dalla disastrosa ondata di maltempo dei giorni scorsi. Sono stati gravi i danni, soprattutto nella nostra regione, sia sulla rete di trasmissione nazionale che sulle linee di media e bassa tensione. Rispetto alla giornata di lunedì, sono state già rialimentate 250 mila utenze, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nella nostra regione, come è noto, la zona più colpita è stata la provincia di Belluno, dove gli interventi realizzati hanno consentito oggi di ripristinare il servizio elettrico per cinquemila utenze. Sono comunque ancora quasi diecimila le case senza elettricità, soprattutto nei Comuni dove persistono gravi problemi di viabilità, quali rischio frane o limitazione al transito di mezzi pesanti, questi ultimi necessari per il trasporto di gruppi elettrogeni.

Nel momento si potrà transitare, saranno collocati ed installati i gruppi elettrogeni per completare il ripristino del servizio elettrico. Non appena miglioreranno le condizioni di visibilità, inoltre, ulteriori gruppi elettrogeni, già presenti nel bellunese e pronti per l’installazione, verranno consegnati nelle aree più impervie, attraverso l’utilizzo di elicotteri abilitati ai trasporti speciali.