LR Vicenza-Sudtirol – Diretta web – 2-4 (Finale)

Vicenza – Brutta sconfitta per il Vicenza, beffato, in una partita rocambolesca, da un Sudtirol che si conferma bestia nera dei biancorossi. Certo si sono fatte sentire le molte assenze, a cominciare da quelle di Bizzotto e Giacomelli. La squadra di casa è andata in vantaggio dopo pochi minuti, ed ha imposto i suoi ritmi a lungo. Ha anche presto raddoppiato, ma l’arbitro ha prima convalidato e poi annullato il gol, di Arma, considerando l’attaccante in fuorigioco, con una decisione che ha lasciato molto perplessi.

Poco dopo è arrivato il pareggio del Sudtirol, e nel secondo tempo il Vicenza si è fatto sorprendere da un uno-due micidiale, e si è trovato sotto di due gol. Partita rocambolesca insomma, anche perché i biancorossi poi ci hanno sperato, quando hanno accorciato le distanze… Tutto, però, è di nuovo crollato quando si sono fatti sorprendere di nuovo, in contropiede, per la quarte volta. Insomma, un pomeriggio da dimenticare…

La partita

_____________________________

Aggiornamento in tempo reale

_________________________

Le formazioni:

LR Vicenza: Grandi, Davide Bianchi, Pasini, Mantovani, Stevanin, Nicolo Bianchi, Salvi, Zonta, Curcio, Tronco, Arma. A disposizione: Albertazzi, Solerio, Laurenti, Paccagnella, Bonetto, Bortot, Parolin, Zarpellon, Gashi, Rover, Maistrello, Razzitti. Allenatore: Colella

Sudtirol: Offredi, Casale, Fabbri, Ierardi, Vinetot, Tait, Morosini, De Rose, Fink, De Cenco, Turchetta. A disposizione: Ravaglia, Gentile, Mazzocchi, Procopio, Antezza, Boccalari, Berardocco, Zanon, Oneto, Costantino. Allenatore: Zanetti

_________________________

Tutto pronto allo stadio Menti per la sfida tra Vicenza e Sudtirol… Giornata freddina e nuvolosa, e non manca la pioggia…

Entrano in campo le squadre, entrambe con la fascia bianca di adesione alla Giornata contro la violenza sulle donne. Il Vicenza, per questi minuti prepartita, indossa, sopra la maglietta ufficiale, anche una t-shirt bianca con il logo “Mai Più”…

Iniziata la partita!

3′ Inizio arrembante per la formazione biancorossa, che batte in questo istante il suo primo calcio d’angolo… Basandosi sui primi minuti, sembra che i biancorossi vogliano dettare i ritmi della partita. Nel Vicenza si farà sentire la mancanza di Giacomelli, squalificato

7′ GOL DEL VICENZA! E’ Davide Bianchi a girarla dentro con un colpo di testa… In realtà Bianchi ha colpito il palo, poi però la palla è carambolata in rete, toccata involontariamente da un difensore altoatesino, Tait, pressato da Curcio… Di fatto è dunque un autogol.

11′ Di nuovo Vicenza vicino al gol, con Zonta, che lascia partire un bellissimo destro al volo da un metro dentro l’area. Ottima la risposta del portiere avversario, Offredi, che respinge…

20′ Piccolo brivido in area biancorossa, con Fink che per un pelo non raggiunge un pallone che sarebbe stato molto pericoloso. In questo caso la difesa del Vicenza è sembrata distratta

27′ Ammonito Davide Bianchi per un fallo alle spalle su un avversario. Fallo non cattivo, con l’arbitro che ha applicato alla lettera il regolamento. E’ un Vicenza che attacca ancora, nonostante ora sia un po’ calato il ritmo, rispetto al primo quarto d’ora di gioco…

29′ Quanto al Sudtirol, gli altoatesini si fanno vedere di tanto in tanto con azioni di contropiede, come il bel tiro, adesso, di Morosini, da fuori area, che impegna Grandi

33′ Gol annullato al Vicenza… La palla è arrivata ad Arma, tutto solo in area. L’attaccante l’ha messa dentro e l’arbitro ha convalidato. Sono però subito scattate le proteste del Sudtirol, per una possibile posizione di fuorigioco di Arma e, dopo essersi consultato con il guardalinee, l’arbitro ha annullato. Perplessità di molti, e proteste dei tifosi biancorossi della Curva sud…

41′ Biancorossi ancora pungenti, con un ottimo controllo in area di Arma e suo passaggio smarcante per Tronco, la cui conclusione è alta

42′ GOL DEL SUDTIROL… Contropiede velenoso degli altoatesini, con Tait che da un ottimo pallone a De Cenco che da centro area trafigge Grandi….

E finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1… Il Vicenza ha dominato, ma in difesa si è vista qualche distrazione, sfruttata dagli avversari in contropiede per raggiungere il pareggio. Molto dubbia la decisione dell’arbitro di annullare il gol di Arma…

Secondo tempo…

Squadre di nuovo in campo per la ripresa. Un cambio nel Vicenza: c’è Zarpellon al posto di Salvi…

50′ Buone triangolazioni per il Vicenza, che ha ora un’occasione con Arma, leggermente in ritardo su un pallone, al termine di una azione ben orchestrata dai biancorossi…

54′ GOL DEL SUDTIROL… Lo ha segnato Turchetta, con uno spettacolare colpo di testa al centro dell’area…

56′ GOL DEL SUDTIROL… Incredibile al Menti… Vicenza imbambolato. La difesa lascia che Fabbri arrivi in area e la metta dentro…

57′ Clamoroso e micidiale uno-due del Sudtirol, che ha tagliato le gambe ai biancorossi in modo del tutto inaspettato…

60′ Triplo cambio del Vicenza, con Colella che manda in campo Gashi, Laurenti e Solerio…

67′ GOL DEL VICENZA! La mette dentro Solerio, con un bel gol dal limite, un sinistro potente e preciso all’incrocio dei pali…

74′ Il Vicenza sta pressando, alla ricerca del pareggio, desiderosa di raddrizzare questa partita assurda, che l’ha vista dettare il gioco sempre per trovarsi poi sotto di due gol… Riaperto il match, i biancorossi sembrano intenzionati a sistemare le cose

75′ Mischia in area altoatesina, con Zarpellon che alla fine tocca a rete da posizione difficilissima. Si gioca costantemente nella metà campo del Sudtirol…

78′ Buon colpo di testa di Arma, bravo anche Offredi a parare…

83′ Cambio nel Vicenza e debutto in campionato per Razzitti… Intanto si sta perdendo molto tempo, ed il pubblico dagli spalti fischi indispettito

84′ Altra occasione per il Vicenza, ed altra mischia, con Arma murato…

85′ GOL DEL SUDTIROL ed è di nuovo… incredibile! Un veloce contropiede e Costantino, appena entrato, fa il quarto gol per gli altoatesini.

87′ Pomeriggio davvero da dimenticare per i biancorossi, nel quale tutto è andato male.

90′ Cinque minuti di recupero…

