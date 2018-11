Vicenza – Dopo la sconfitta di una settimana fa, ad Imola, il Vicenza è chiamato al riscatto, oggi, allo stadio Menti, contro la Sambenedettese. La tabella di marcia dei biancorossi non è male del resto: le sconfitte sono state poche e, a differenza di quanto avveniva in passato, i giocatori sembrano rendere assai meglio di fronte al proprio pubblico. Quindi è lecito aspettarsi una buona prova e, possibilmente, una vittoria. Il tecnico vicentino, Giovanni Colella, è tutto sommato ottimista poiché crede nel valore della sua squadra. Tanto più che sono buone anche le condizioni fisiche dei giocatori…

Aggiornamento in tempo reale

______________________________

Le formazioni:

Vicenza: Grandi, Andreoni, Pasini, Bizzotto, Solerio, Nicolò Bianchi, De Falco, Salvi; Curcio; Giacomelli, Arma. A disposizione: Albertazzi, Mantovani, Rossi, Bonetto, Zonta, Laurenti, Zarpellon, Rover, Gashi, Tronco, Maistrello, Razzitti. Allenatore: Colella

Sambenedettese: Pegorin, Di Pasquale, Biondi, Zaffagnini, Rapisarda, Gelonese, Signori, Rocchi, Cecchini, Calderini, Stanco. A disposizione: Rinaldi, Miceli, Ilari, Gemignani, Di Massimo, Kernezo, Demofonti, De Paoli, Islamay, Minnozzi, Panaioli. Allenatore: Roselli

_____________________________

Tutto pronto al Menti per Vicenza-Sambenedettese… Nessun tifoso marchigiano presente sugli spalti, per i noti fatti legati all’ordine pubblico dello scorso anno, nei quali un tifoso della squadra ospite rimase gravemente ferito

Partiti!

7′ Inizio di partita interlocutorio, con le squadre che sembrano prendersi le misure a vicenda… Da segnalare al 6′ una buona incursione in contropiede dei biancorossi, conclusa però con un niente di fatto per la attenta difesa dei marchigiani…

12′ Vicenza decisamente proteso in attacco… I biancorossi sembrano intenzionati ad alzare i ritmi e fare la partita

16′ Sta facendosi vedere anche la Sambenedettese, che evidentemente non ha intenzione di lasciare il pallino nelle mani degli avversari. Gara a questo punto sostanzialmente equilibrata

18′ Primo tiro in porta della partita… E’ del Vicenza, un destro rasoterra dalla distanza di Giacomelli, che però non inquadra lo specchio della porta, seppur non di molto.

25′ Giacomelli ci riprova… Si guadagna un calcio di punizione e lo calcia, dalla stessa posizione da cui ha segnato una settimana fa. Fu una prodezza balistica, ed il numero 10 biancorosso oggi ci ha riprovato. E quasi ci è riuscito, visto la palla è uscita di pochissimo, sfiorando il sette a portiere battuto.

29′ Ancora Giacommelli… Il fantasista del Vicenza cerca di pungere, e sembra scatenato oggi. Ci ha riprovato con un tiro dal limite, che però finisce alto sulla traversa

34′ Primo cartellino giallo della partita. E’ per il marchigiano Rapisarda, che ha messo giù Solerio senza troppi complimenti

37′ Buona iniziativa d’attacco del Vicenza, con Giacomelli ed Arma, ma la difesa della Sambenedettese non si fa sorprendere, ed anzi gli ospiti si ripropongono subito in contropiede e dall’altra parte è bravo Andreoni a mettere una pezza su una situazione divenuta difficile… Bella partita comunque, con le due squadre che si confrontano a viso aperte, entrambe alla ricerca del gol…

39′ GOL DEL VICENZA!! E’ di Giacomelli, anzi è un numero di classe di Giacomelli, che raccoglie il pallone e in velocità, con gioco aereo, se lo porta fino al centro dell’area della Samb e trafigge inesorabile il portiere avversario…

E finisce il primo tempo, senza alcun recupero… Vicenza dunque in vantaggio, con un bellissimo gol di Giacomelli. Biancorossi in palla quest’oggi, tonici, lucidi e aggressivi…

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo per la seconda frazione di gioco, con le stesse formazioni del primo tempo…

49′ Incursione in attacco dell sambenedettese, che si protende alla ricerca del pareggio… La difesa biancorossa fa buona guardia

51′ Comincia ad esserci un po’ di nervosismo in campo, soprattutto da parte dei giocatori della Samb, con falli inutili, di stizza, ed altri più tattici ma anche più “cattivi”…

52′ Primo cambio della pariita, è nella Sambenedettese: entra Ilari ed esce Rocchi

54′ Ed il neoentrato Ilari si fa subito ammonire, per un fallo su Giacomelli