La Oto apre la stagione sinfonica del Teatro Comunale

Vicenza – Sarà la Oto, l’Orchestra del Teatro Olimpico, ad aprire, lunedì 19 novembre, alle 20.45, la stagione sinfonica al Teatro Comunale di Vicenza. Dopo gli impegni estivi che l’hanno vista protagonista, in formazioni ridotte, a Vicenza, Thiene, Lonigo e Portogruaro, l’orchestra torna al gran completo per la nuova stagione, che rientra nell’ampio cartellone di proposte artistiche del Teatro Comunale di Vicenza. Per la soirée, che inaugura la sua quarta stagione come direttore principale della Oto, Alexander Lonquich ha scelto un programma molto diverso da quello presentato gli scorsi anni.

Non ci saranno infatti niente e grandi concerti per strumento solista e orchestra, ma al loro posto una serie di ouverture tratte dal repertorio romantico tedesco, una travolgente Marcia di Hindemith e due piccoli capolavori per flauto e orchestra, con Irena Kavčič nel ruolo di solista. Il concerto di lunedì inizierà con l’ouverture dalla commedia fiabesca “Hänsel und Gretel” del compositore renano Engelbert Humperdink, esponente del tardo romanticismo tedesco.

Seguiranno due pezzi per flauto e orchestra: la languida Ballade di Carl Reinecke e il Divertimento in Si bemolle maggiore di Ferruccio Busoni, pianista italiano che scelse la Germania come patria d’adozione. Poi, la musica del ‘900, con la solenne Marcia che Paul Hindemith scrisse nel 1960 per i festeggiamenti dei 500 anni dell’Università di Basilea. Chiudono il concerto tre ouverture presentate in ordine cronologico: quella da “Il Franco cacciatore” di Carl Maria von Weber, quella dal singspiel “Le allegre comari di Windsor”, di Carl Otto Nicolai, e la ouverture da “Il pipistrello” di Johann Strauss figlio.

Da segnalare inoltre che la Oto si presenta all’esordio di questa stagione sinfonica con un organico assai rinnovato dopo le audizioni con le quali, nei mesi scorsi, sono stati selezionati gli orchestrali che nel prossimo biennio suoneranno stabilmente nell’ensemble. Si allarga anche il numero dei tutor che seguiranno l’orchestra nel percorso di formazione e che spesso suoneranno come Prime parti nei concerti in stagione. Essi sono: Filippo Lama (violini Primi), Pierantonio Cazzulani (violini Secondi), Klaus Manfrini (viole), Jacopo Di Tonno (violoncelli), Ubaldo Fioravanti (contrabbassi), Davide Sanson (fiati) e Saverio Tasca (percussioni).

Infine, la solista, Irena Kavčič, è primo flauto dell’Orchestra della radio slovena. Talentuosa musicista, ha vinto vari concorsi ed ha già maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali in recital, nel repertorio cameristico e a fianco di prestigiose orchestre. I biglietti per il concerto sono in vendita al botteghino del Teatro Comunale ed anche online sul sito www.tcvi.it. Prenotazioni anche all’indirizzo email segreteria@orchestraolimpico.it.