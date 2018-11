Imolese-LR Vicenza – Diretta web – 2-1 (Finale)

Imola – Impegno in terra di Romagna, contro la Imolese, in questa domenica 4 novembre, per il LR Vicenza, chiamato a confermare il buon momento e la posizione di alta classifica, magari anche migliorandola, nel caso di un passo falso del Pordenone o della Fermana che precedono di qualche punto i biancorossi. Quello della formazione vicentina, per quest’avvio di campionato e in generale per questo “nuovo corso”, è un bilancio comunque senz’altro positivo, nel quale sono stati pochi i passi falsi e soprattutto si è visto un buon gioco, lucidità e determinazione…

Le formazioni:

Imolese: Rossi, Garattoni, Boccardi, Carini, Sciacca, Hraiech, Carraro, Gargiulo, Belcastro, Lanini, Rossetti. A disposizione: Zommers, Sereni, Bensaja, Tissone, Valentini, Giannini, Zucchetti, Boccardi, Fiore, Giovinco, Mosti, De Marchi. Allenatore: Dionisi

LR Vicenza: Grandi, Andreoni, Bizzotto, Mantovani, Stevanin, N. Bianchi, De Falco, Zonta, Curcio, Giacomelli, Maistrello. A disposizione: Albertazzi, Laurenti, Tronco, Pasini, Zarpellon, Salvi, Rover, Bonetto, Gashi, Rossi. Allenatore: Colella

Tutto pronto a Imola per Imolese-Vicenza… Buona anche la presenza di tifosi vicentini sugli spalti, in una serata decisamente umida. A Imola infatti piove, seppur a tratti, ed il campo sembra allentato

Iniziata la partita!

3′ Partita iniziata su buoni ritmi, tra due squadre di alta classifica che certamente faranno di tutto per portare a casa l’intera posta…

5′ Imolese partita con piglio aggressivo, nessun tiro in porta finora ma la squadra romagnola è decisamente pressante…

6′ Ed il primo vero tiro in porta invece è del Vicenza, con un tiro dal limite di Curcio, che va fuori di poco, a conclusione di una veloce azione di contropiede

10′ Il Vicenza ha preso l’iniziativa, adesso si fa vedere molti di più in avanti e fa vedere buone triangolazioni e buona intesa. Qualche difficoltà per i giocatori è data dal terreno di gioco, decisamente scivoloso…

15′ Brivido in area biancorossa e Imolese davvero pungente. Ha salvato la situazione Bizzotto che è riuscito ad anticipare Rossetti, con una sorta di acrobazia. Se la palla fosse arrivata all’attaccante imolese sarebbero stati guai, perché si sarebbe trovato a tu per tu con Grandi, appena dentro l’area piccola

17′ Ammonito Giacomelli per un inutile fallo su un avversario

21′ Fase della partita nella quale è l’Imolese a tenere il pallino in mano, in particolare è Lanini a rendersi pericoloso. Lo ha fatto più volte, ma ha sempre trovato un ottimo Bizzotto a sbarrargli la strada

25′ Velleitaria conclusione a rete di Gargiulo, da 30 metri. Finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta difesa da Grandi

28′ Il Vicenza cerca di reagire e di pungere… E ci sta riuscendo in realtà, ed è Giacomelli in particolare ad essere propositivo stasera.

35′ Partita strana… Tutto sommato non è brutta ed è anche giocata su buoni ritmi, ma è anche decisamente povera di occasioni da gol. Anzi, di palle gol vere e proprie forse ancora non ve ne sono state.

39′ GOL DELL’IMOLESE…E’ Lanini a metterla dentro, toccando la palla ad un passo dalla linea di porta, pescato molto bene da un lancio lungo di Belcastro

43′ Rigore per l’Imolese… A procurarselo è stato Lanini, che sta portando scompiglio nella difesa biancorossa

44′ Rigore parato da Grandi! Lo ha battuto lo stesso Lanini ma non gli è andata bene stavolta… Pericolo scampato dunque

E finisce il primo tempo… Tutto negli ultimi minuti dunque, con il gol dei romagnoli e poi il rigore sbagliato. Nel mezzo il Vicenza, che deve cambiare passo nel secondo tempo…

Secondo tempo

Inizia la ripresa, squadre in campo con le stesse formazioni del primo tempo… Intanto si fa vedere anche la nebbia…

46′ Imolese subito aggressiva

48′ Occasione per il Vicenza: è Bizzotto a svettare in area imolese deviando a rete un corner battuto Giacomelli. Il portiere romagnolo si supera e respinge

50′ Cambio nel Vicenza: Bonetto al posto di Andreoni

54′ Bella azione del Vicenza, conclusa da Bianchi con un tiro dalla distanza che però non inquadra lo specchio della porta

55′ Altro cambio nel Vicenza: Laurenti al posto di Zonta

56′ Grande occasione per il Vicenza… E’ il nuovo entrato Laurenti a innalzarsi e colpire un pallone di testa, che si stampa sulla traversa

57′ Doppio cambio nell’Imolese: escono Hraiech e Rossetti ed entrano Valentini e De Marchi

66′ Nell’Imolese esce Lanini, l’ex il cui gol stasera sta castigando il Vicenza. Al suo posto Giovinco

71′ Vicenza proteso in avanti alla ricerca del pareggio. Adesso è stato Garattoni ad anticipare di un soffio Maistrello, che stava per colpire di testa da eccellente posizione…

75′ Doppio cambio nel Vicenza: Zarpellon al posto di Bianchi e Tronco al posto di Maistrello

79′ Doppio cambio anche nell’Imolese: Belcastro lascia il posto a Mosti e Sciacca a Sereni

84′ Il cronometro avanza impietoso e e consuma le speranze per un Vicenza che comunque continua ad attaccare alla ricerca del pareggio, ma poche volte arriva al tiro…

87′ GOL DELL’IMOLESE… La mette dentro De Marchi, approfittando di uno svarione di Mantovani, che si fa rubare un pallone a centrocampo. Lui e Giovinco si involano verso la porta con un solo difensore biancorosso davanti, oltre a Grandi…

89′ Ci prova Zarpellon, per i biancorossi, con un diro da lontano, ma la mira è troppo alta…

90′ Cinque minuti di recupero

94′ GOL DEL VICENZA! E’ una prodezza balistica di Giacomelli, che la mette all’incrocio dei pali su punizione, da oltre trenta metri

Ed è finita… Peccato davvero! Se solo il gol biancorosso fosse arrivato prima… Comunque, un’ottima Imolese ha avuto ragione di un Vicenza stasera un po’ spento ed impreciso. Anche poco fortunato.