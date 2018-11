Thiene – Primo appuntamento domenica 25 novembre, con “Thiene all’opera”, la stagione lirica thienese che propone l’opera in forma ridotta all’Auditorium Fonato. La data non è scelta a caso, essendo quella della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e lo spettacolo rientra tra le iniziative previste dal comune thienese.

Anche l’opera scelta è assolutamente in tema, dato che si tratta della “Carmen” di Georges Bizet, una delle opere più popolari e rappresentate al mondo, che negli ultimi tempi ha conquistato il primato indiscusso della più attuale, trattando il tema drammatico e scottante del femminicidio.

“Lo spettacolo – spiegano gli organizzatori – propone le pagine più belle del capolavoro di Bizet, inserite in un racconto scenico che approfondisce i contenuti dell’opera e del romanzo criminale di Prosper Mérimée dal quale è tratta, e riconduce al vissuto dei due autori, al ruolo rilevante che ricoprirono nel mondo culturale parigino del secondo Ottocento. La storia del brigadiere Don José e del folle amore per la zingara Carmen, rivive in un crescendo di patos e drammatica tensione, fino al suo culmine annunciato: l’omicidio passionale commesso dall’uomo, ultima tappa di un percorso di sofferenza psicologica, scandito dalla sua fragilità e immaturità sentimentale”.

Ideazione e narrazione sono di Daniele Nuovo, mentre gli interpreti sono: Ornella Silvestri (Carmen), Giorgio Casciarri (Don José), Maria Giovanna Barbieri (Micaëla), Luca Minuzzo (Escamillo), Silvia Cazzaro (Frasquita) e Friederike Sholze (Mercédès). Al pianoforte Gerardo Felisatti.