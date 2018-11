Ieg, via libera alla quotazione da Borsa Italiana

Rimini – Italian Exhibition Group, ovvero Ieg, la società che gestisce le fiere di Rimini e di Vicenza, ha ricevuto oggi da Borsa Italiana l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato telematico azionario (Mta). Entro domani, Ieg presenterà a Borsa Italiana, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni sul Mta e, ricorrendone i presupposti, sul segmento Star. L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione rimane subordinato al deposito presso la Consob del prospetto informativo

Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento privato, riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti attività. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e in qualsiasi altro paese. Le azioni oggetto dell’offerta saranno rivenienti, rispettivamente, da un aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della società il 17 ottobre scorso e dalla vendita da parte di Rimini Congressi Srl e Salini Impregilo Spa.

È inoltre prevista la concessione, da parte di Ieg ad Intermonte Sim Spa e ad Equita Sim Spa, anche in nome e per conto dei membri del consorzio di collocamento e garanzia, di un’opzione per la sottoscrizione, al prezzo di offerta, di una tranche riservata dell’aumento di capitale, che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mta.

Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato dalla società e dagli azionisti venditori, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, al termine del periodo di raccolta degli ordini, secondo il meccanismo dell’Open Price. Il prezzo di offerta sarà reso noto sul sito internet della società www.iegexpo.it, nell’area dedicata “Investor Relations”, entro cinque giorni di Borsa aperta dal termine del periodo di raccolta degli ordini. L’avviso con cui verrà reso noto il prezzo di offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della società calcolati sulla base del prezzo di offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’offerta, riferito al prezzo di offerta e al netto delle commissioni riconosciute al consorzio di collocamento e garanzia.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mta sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte della Consob dell’approvazione alla pubblicazione del prospetto informativo e alla verifica da parte di Borsa Italiana della costituzione del flottante sufficiente. Qualora, ad esito delle verifiche di Borsa Italiana, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di Star, la società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul Mta

Equita Sim Spa e Intermonte Sim Spa agiscono in qualità di coordinatori dell’offerta e Joint Bookrunner, nell’ambito del collocamento istituzionale. Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di sponsor della società nei rapporti con Borsa Italiana ai fini della quotazione e specialista. Pricewaterhouse Coopers Spa è la società di revisione.